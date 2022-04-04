Чувашские фристайлисты получили тренировочную аэроподушку

А биатлонисты свою лыжероллерную трассу пока ждут

«Только пришла фура с аэроподушкой, дети спрашивают: «Где она?» Оборудование установим, и вы будете заниматься!» — о том, как успокаивал своих воспитанников, президент Федерации фристайла Чувашии Валерий Васильев рассказал на встрече регионального министра спорта Василия Петрова с активом спортшколы олимпийского резерва № 2. Здесь собрались спортсмены, тренеры и руководители профильных федераций по зимним видам спорта.

Из года в год чувашская школа фристайла занимается подготовкой ярких звездочек — на спортивном небосклоне уже засветились имена серебряного призера чемпионата мира по фристайлу Ланы Прусаковой и Дмитрия Мулендеева, а на всероссийских соревнованиях все чаще мелькает юный Дмитрий Салмин. И чтобы не сбавлять обороты и готовить качественный резерв, в прошлом году для отделения фристайла была закуплена современная аэроподушка, которая была получена на днях.

Цифра 6 млн 340 тысяч рублей получила спортшкола олимпийского резерва № 2 в 2021 году в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

«На аэроподушке можно безопасно выполнять сложнейшие трюки, — сказал Валерий Васильев. — Она повысит качество подготовки спортсменов. В Чувашию на сборы будут приезжать спортсмены из многих регионов — в европейской части России нигде нет такой наклонной аэроподушки. На ней можно тренироваться круглый год».

С наступлением тепла на базе горнолыжного центра «Вертикаль» будет профилирован склон, закуплено и установлено искусственное покрытие для разгонной трассы, а следом и сама аэроподушка.

Если фристайлисты уже с лета начнут отрабатывать эффектные трюки, то у биатлонистов и лыжников тренироваться на подготовленной лыжероллерной трассе возможности пока нет. История со строительством объекта уже давняя, но и тут произошли положительные сдвиги. На данный момент проектная и рабочая документация по лыжероллерной трассе находится на государственной экспертизе. Плановый срок получения положительного заключения госэкспертизы — 2-й квартал 2022 года, а строительство намечено на 2023-2024 годы.

КСТАТИ В сезоне 2021/2022 представители спортшколы завоевали 12 медалей окружных и всероссийских соревнований, 2 медали на международных соревнованиях. На чемпионате России в городе Миассе золотую медаль в слоуп-стайле и серебряную в биг-эйре завоевал Дмитрий Мулендеев, а конькобежец Тимур Карамов стал обладателем золотой и серебряной награды на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Германии. Также спортсмен выполнил норматив мастера спорта России международного класса.

«Лыжероллерная трасса станет местом, где спортсмены смогут круглый год проводить тренировки. Хотелось бы, чтобы у нас проходили значимые всероссийские соревнования», — поделился президент Федерации биатлона Чувашии Владимир Саперов.

В соответствии с проектом протяженность лыжероллерной трассы составит 3969 метров. Объект будет оснащен видеонаблюдением, освещением, биатлонным стрельбищем на 30 стрелковых установок и специально оборудованными местами для зрителей.

Помимо двух главных тем на встрече подвели итоги работы спортшколы олимпийского резерва № 2: шесть воспитанников учреждения являются членами сборной России (Дмитрий Мулендеев и Лана Прусакова — по фристайлу, Валентина Тикинева — по лыжным гонкам, Иван Степанов и Денис Рощупкин — по биатлону, Тимур Карамов — по конькобежному спорту). Достижения весомые, но и без сложностей в работе не обходится. В частности, президент Федерации лыжного спорта Чувашии Сергей Скоросуев посетовал на отсутствие одного из самых популярных зимних видов спорта в разряде «базовых» в республике.

«У федераций должно быть четкое понимание того, что вы хотите достичь в ближайшие годы, — отметил Василий Петров. — Чего не хватает для улучшения ситуации, какие соревнования хотите провести. Будем создавать условия для тренеров и спортсменов. Нужно наладить системную работу. Региональные спортивные федерации должны стараться получать грантовую поддержку от государства».