1 марта начинается прием заявок на конкурс «Лучший предприниматель Чувашии»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства по следующим номинациям:

  • «Лучшее малое предприятие 2020 года»,
  • «Лучшее среднее предприятие 2020 года»,
  • «Лучший предприниматель 2020 года»,
  • «Лучший социальный проект 2020 года»,
  • «Лучшее инновационно-активное предприятие2020 года»,
  • «Лучший сельхозтоваропроизводитель 2020 года»,
  • «Женщина в бизнесе»,
  • «Успешный старт»,
  • «Лучший туристический проект».

Цель конкурса: популяризация предпринимательской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя среди населения республики, пропаганда идей и опыта эффективного предпринимательства. Огранизаторы: Республиканский бизнес-инкубатор Центра «Мой бизнес» и Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

Более подробная информация — по телефону: 8 (8352) 499-995.

Опубликовано: 24 февраля 2021 г.


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