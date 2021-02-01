1 марта начинается прием заявок на конкурс «Лучший предприниматель Чувашии»

Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства по следующим номинациям:
- «Лучшее малое предприятие 2020 года»,
- «Лучшее среднее предприятие 2020 года»,
- «Лучший предприниматель 2020 года»,
- «Лучший социальный проект 2020 года»,
- «Лучшее инновационно-активное предприятие2020 года»,
- «Лучший сельхозтоваропроизводитель 2020 года»,
- «Женщина в бизнесе»,
- «Успешный старт»,
- «Лучший туристический проект».
Цель конкурса: популяризация предпринимательской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя среди населения республики, пропаганда идей и опыта эффективного предпринимательства. Огранизаторы: Республиканский бизнес-инкубатор Центра «Мой бизнес» и Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.
Более подробная информация — по телефону: 8 (8352) 499-995.