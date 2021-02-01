Весь доход нелегального казино поступит в бюджет

По инициативе прокуратуры Московского района города Чебоксары в доход федерального бюджета взыскано более 5 млн рублей, полученных в результате преступления, совершенного участниками подпольных азартных игр.

Четверо молодых людей, используя нежилые помещения в Чебоксарах, незаконно организовали и проводили азартные игры вне игровой зоны. В результате заработали указанную выше сумму. Прокуратура района в соответствии со ст. 45 ГПК РФ обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с осужденных полученных денег в бюджет.