Весь доход нелегального казино поступит в бюджет

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По инициативе прокуратуры Московского района города Чебоксары в доход федерального бюджета взыскано более 5 млн рублей, полученных в результате преступления, совершенного участниками подпольных азартных игр.
Четверо молодых людей, используя нежилые помещения в Чебоксарах, незаконно организовали и проводили азартные игры вне игровой зоны. В результате заработали указанную выше сумму. Прокуратура района в соответствии со ст. 45 ГПК РФ обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с осужденных полученных денег в бюджет.

Опубликовано: 18 февраля 2021 г.


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