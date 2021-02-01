ООО «Альфа Спецтехнолоджи» в очередной раз оштрафовано за нарушение сроков ремонта детского сада

По материалам прокурорской проверки строительная организация оштрафована на 745 тысяч рублей за длительный ремонт дошкольного учреждения.

Суд апелляционной инстанции оставил без изменения постановление нижестоящего суда о привлечении к административной ответственности в виде штрафа ООО «Альфа Спецтехнолоджи», не исполнившего в срок контрактные обязательства. Основанием для этого послужили результаты проверки прокуратуры Калининского района Чебоксар, которая установила, что организация по результатам проведенного электронного аукциона заключила контракт с детским садом № 140 на выполнение там ремонтных работ со сроком их окончания 15.07.2020. Но в указанный срок ремонтные работы она не выполнила. Таким образом, детсад оказался не готов к приему воспитанников и оказанию им образовательных услуг вплоть до октября 2020 года.

Несмотря на позицию представителей юридического лица, заявлявших о малозначительности совершенного правонарушения и обжаловавших вынесенное судебное постановление, позиция прокуратуры была принципиальной. В надзорном ведомстве отмечают, что ранее указанная организация и ее руководитель также неоднократно привлекались к административной ответственности в виде штрафов за нарушение сроков выполнения ремонтных работ еще в трех образовательных учреждениях республики.