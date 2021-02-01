Минсельхоз Чувашии участвует в форуме Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России

В Москве проходит форум Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. В нем участвуют аграрии из 70 регионов страны, сообщает пресс-служба Минсельхоза Чувашии. Нашу республику представляет заместитель министра сельского хозяйства Инна Волкова.

На съезде идет обсуждение ключевых проблем развития малых форм хозяйствования в АПК с участием членов правительства, руководства Минсельхоза РФ, партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Каждый участник может задать свой вопрос любому представителю государственных органов и организаций, независимо от ранга. В первый день работы съезда обсуждались актуальные вопросы в режиме диалога между фермерским активом и представителями федеральных министерств и ведомств, а также государственных корпораций АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг».