В чебоксарской школе № 22 торжественно открыли музей-вертолет

Есть такая профессия — Родину защищать

Торжественный марш, боевые знамена и шесть Героев России в одном строю — в очередную годовщину вывода советских войск из Афганистана в чебоксарской школе № 22 торжественно открыли необычный музей. Главный и единственный его экспонат — вертолет МИ-8. Как уже сообщала «СЧ», легендарную машину привезли в Чебоксары в конце января. Это подарок Героя России Николая Гаврилова, чье имя сейчас носит школа.

Несмотря на прошедшие накануне снегопады, вертолетная площадка по чистоте напоминала армейский плац. Постарались родители — папы и тех детей, что учатся в шести кадетских классах, и всех остальных учеников взяли вертолет под свою отцовскую опеку. Рады были видеть МИ-8 и ветераны боевых действий — уже после церемонии открытия они подходили к нему и похлопывали по борту — как по плечу армейского товарища, тоже отслужившего свое в «горячих точках».

Порадовавшись тому, что вертолет начал новую жизнь на территории школы, Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул — открытие таких музеев очень важно, ведь Президент России Владимир Путин называет патриотизм ключевой частью общенациональной культуры.

«Вертолетам Ми-8 суждено было занять особое место в афганской войне, которую по-другому называют вертолетной войной, — рассказал Герой России Николай Гаврилов. — В силу своей универсальности эта техника применялась для решения широкого круга задач, а зачастую становилась единственным средством обеспечения и поддержки войск. Это — легендарная машина, которая в мире является непревзойденной. Она выпускается серийно более 60 лет. И еще, как минимум, 20-30 лет будет играть свою роль в деле защиты Отечества».

Вертолет МИ-8 стал второй из трех частей школьного музейного комплекса. Первую — зал боевой славы — здесь открыли прошлым летом, над третьей — музеем «Позывной «Маэстро» — работа идет сейчас. А за экспонатами дело не станет. Среди того, что уже подарено школьному музейному комплексу, есть и летный костюм афганских времен — от Николая Гаврилова, и трехтомник «Пограничники в огне Афганистана» — от генерала армии Владимира Проничева, побывавшего в школе в прошлом году, и редкие фильмы о боевых вертолетах…

Список экспонатов, уверены в школе, будет пополняться и дальше. Как и число тех учеников, что выбрали профессию защитника Родины. По словам директора школы Надежды Шестаковой, за последние пять лет более десяти выпускников поступили в высшие военные училища Казани, в Михайловскую военную артиллерийскую академию и Военно-космическую академию имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге. И в этом году четыре из 24 выпускников школы нацелились поступать в лучшие военные вузы страны.

ИСТОРИЧЕСКАЯ КАРТА ВЕРТОЛЕТА

Вертолет Ми-8 (бортовой номер 23105) был принят на службу в КГБ СССР в марте 1980 года, начал свою службу в Туркестанском пограничном округе, постоянно выполняя боевые задачи по охране государственной границы СССР, участвовал в боевых действиях в республике Афганистан на начальном этапе. С 1981 года продолжил службу в Закавказском пограничном округе — Грузинская ССР, г. Кобулети. С 1991 года по 1992 год участвовал в помощи населению в Южно-Осетинской войне. В 1992 году вертолет экстренно передислоцировали в Россию, в Ставропольский край. С 1993 года участвовал в обеспечении пограничных подразделений и охране границы южных рубежей России. С 1995 по 2001 годы — участник первой и второй чеченских войн. С 2002 года по 2007 год вертолет был переведен в учебный полк Северо-Кавказского регионального Управления Федеральной пограничной службы для обучения курсантов — летчиков и летчиц. С 2007 года в связи с переброской учебного центра в Поволжье, вертолет был переведен в состав нового учебного центра. С 2007 года по 2021 год проходил службу в Приволжском учебном центре авиации ФПС (ФСБ России). В январе 2021 года по истечению календарного ресурса авиационной техники вертолет МИ-8т № 23105 был с почестями направлен на заслуженную пенсию в МБОУ СОШ № 22 имени Героя РФ Н.Ф. Гаврилова г. Чебоксары.

Фото cap.ru

Десантно-транспортный МИ-8Т официально приняли на вооружение советских ВВС в 1968 году. А этот вертолет свой боевой путь начал в марте 1980 года…