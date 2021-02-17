В Моргаушском районе строится первая в России агрошкола

Вурнарскому агротехникуму требуется перезагрузка

В республике активизируются совместные усилия аграрного и образовательного министерств для решения кадровой проблемы АПК. Недавно был презентован проект создания первой в России агрошколы на базе строящейся Кашмашской средней школы в Моргаушском районе. А позавчера на совещании в Вурнарах рассматривалась возможность объединить усилия местного сельскохозяйственного техникума и вурнарской средней школы № 1 при подготовке кадров для аграрного кластера.

В основе этой идеи лежит стремление привить школьнику желание освоить сельскохозяйственную профессию и реализовать ее на селе начиная с малых лет. То есть сопроводить его от начальных классов до техникума и далее до вуза. Как это сделать — «влить» школу в техникум или на основе соглашения сторон с привлечением будущих работодателей, дискуссия вокруг этого и велась на совещании.

Впрочем, ее рамки расширились до обсуждения кадровой проблемы на селе в целом. Посылом к этому стала беседа вице-премьера — министра образования и молодежной политики Аллы Салаевой и вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова с ребятами в центре цифрового образования, или IT-кубе, при техникуме на предмет выбора профессии. Ни один из них, к сожалению, не планирует в дальнейшем связать свою судьбу с селом, кто-то хочет стать дальнобойщиком, другой — сварщиком, третья — врачом… Причина — якобы низкая зарплата на селе и отсутствие перспектив. Но на вопрос Аллы Леонидовны, откуда взяты сведения о заработках и перспективах, все промолчали. Надо полагать, просто пользуются слухами.

В действительности же ситуация иная. Ректор Чувашского государственного аграрного университета Андрей Макушев привел данные, явно удивившие ребят. Стартовая зарплата достойных выпускников их вуза достигает кое-где 40 тысяч рублей, а руководитель одного хозяйства готов дать хорошему агроному и 100 тысяч…

Перспектива тесного сотрудничества техникума и школы буквально напрашивается — они находятся через дорогу. Директор техникума Ольга Львова подробно рассказала о новых направлениях учебного процесса. Что касается непосредственно сотрудничества со школой, техникум готов предложить для школьников внеурочные занятия по ряду тем.

Насчет перспективы сделать школу своим структурным подразделением директор высказалась не вполне определенно. Как, впрочем, и представители школы. Ее выпускники поступают в техникум, но сказать, что в стенах школы формируется позитивный имидж сельского труда, нельзя.

По словам Андрея Макушева, иные педагоги — и не только в этой школе — изначально нацеливают ребят куда угодно, но только не в АПК. С этим согласилась и Алла Салаева, заметив, что «начинается все с педагогов. Сам бог велит вам объединить усилия, мы хотим помочь в этом, но не навредив». Далее она подчеркнула, что при создании агрошколы в Моргаушском районе все ясно, «она начинается с чистого листа, а вот здесь, в Вурнарах, надо подойти изящно, должна быть какая-то программа на тему, что быть аграрием в Чувашии модно».

АЛЛА САЛЕВА,

вице-премьер — министр образования и молодежной политики Чувашии: «Нужно не только рассказывать детям о востребованных профессиях и перспективах, которые открывает та или иная сфера деятельности. Надо увеличить количество открытых уроков на предприятиях, чтобы дети видели, что из себя сегодня представляют сельское хозяйство, электротехника, IT-сфера. Тогда у ребят будут формироваться вовлеченность, стремление в профессию».

Вступивший в разговор ректор Чувашского республиканского института образования Юрий Исаев высказал сложившееся у него впечатление, будто техникум и школа друг друга пока отторгают. Это не значит, что нужно объединиться, но следует развиваться согласно своему предназначению. Как потом было замечено, в техникуме мало ощущается, что он сельскохозяйственный. IT-центр — это, конечно, хорошо, но не айти-специалистов призван готовить техникум, а спецов для сельского хозяйства. Айти-компаний сейчас навалом, и любое сельхозпредприятие может воспользоваться их услугами.

Глава Комитета по экономической политике, АПК и экологии Госсовета республики Сергей Павлов, длительное время проработавший в районе, также отметил слабость практической базы техникума. «Кто не ел мороженого, тот не знает его вкуса. Как может знать суть аграрного труда парень из Вурнар, ни разу не бывавший на ферме, в поле…», — заметил парламентарий.

Резюмируя эти высказывания, Алла Салаева констатировала необходимость перезагрузки Вурнарского техникума, как и всех других средних специальных аграрных учебных заведений в направлении более тесного приближения к реальному АПК. Сергей Артамонов высказался более радикально, что «в техникуме ничего аграрного не видно». Что касается объединения со школой, то оно пока не созрело, сказал министр. Есть необходимость провести для педагогов мастер-классы в успешно действующих агроклассах.

«А в самом техникуме почему бы не оборудовать ветеринарную клинику, чтобы молодые люди могли учиться навыкам обращения с животными и азам ветеринарии, лаборатории по хлебопечению, сыроварению. Такая практика уже есть в аграрном университете, и это существенно повышает качество образования студентов», — подчеркнул министр.

По итогам совещания было принято решение создать рабочую группу, в которую войдут эксперты не только системы образования, но и сельского хозяйства, и бизнес-сообщества. Она должна выработать концепцию дальнейшего развития Вурнарского сельскохозяйственного техникума, которую при необходимости можно будет тиражировать на другие средние учебные заведения республики.

КСТАТИ От директора ждут программу На этой неделе в Моргаушском районе объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора строящейся Кашмашской школы, которая может стать первой в России агрошколой.

Помимо стандартного пакета документов, информируют в Минобразования республики, соискателей просят предоставить программу развития общеобразовательного учреждения. В ней, в частности, должны быть представлены цель и задачи (образ будущего состояния школы), описание ожидаемых результатов, а также план-график мер по развитию школы.

Документы от претендентов принимаются до 15 марта. Сам же конкурс состоится 23 марта. Размер должностного оклада директора, согласно конкурсному объявлению, составляет 25200 рублей.

Подробности на сайте администрации Моргаушского района.

Фото cap.ru

Айти-технологии студенты–аграрии должны осваивать на благо, прежде всего, своей будущей профессии, напомнила Алла Салаева.