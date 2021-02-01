КамАЗ снес павильон на остановке «ССК»

Вечером 9 февраля в Чебоксарах на Эгерском бульваре под задние колеса полуприцепа-фуры попал пешеход. По словам очевидцев ДТП, у 46-летнего мужчины были проблемы с координацией. Как сообщили в УГИБДД по Чувашии, он переходил дорогу на красный свет. Пострадавшего доставили в больницу в бессознательном состоянии.

Еще одно ДТП произошло 10 февраля на улице Никольского в вечерний час-пик. Автомобилист на «Киа Спортейдж» не справился с управлением и вылетел на «встречку», столкнувшись с «Ладой Вестой», а потом еще и с каретой скорой помощи. В конечном итоге кроссовер влетел в отбойник. К счастью, обошлось без пострадавших. А днем 11 февраля на Ишлейском шоссе произошло еще одно ДТП, но уже с КамАЗом. 36-летний водитель самосвала не справился с управлением, при съезде на обочину въехал в остановочный павильон «ССК» и опрокинулся.