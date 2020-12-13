В Чувашии начинают исполняться новогодние желания детей

Помоги осуществить мечту

… Дед Мороз со Снегурочкой, украшенная новогодними игрушками и гирляндами елка, и чудо, которое непременно случится – всего этого в канун Нового года с замиранием сердца ждет каждый ребенок. А задача взрослых – постараться сделать так, чтобы детские мечты сбывались. 5 декабря Президент России Владимир Путин дал старт уже ставшей традиционной акции «Елка желаний». В ее рамках воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями здоровья или попавшие в сложную жизненную ситуацию, накануне Нового года смогут получить подарки, о которых мечтали. В Приволжском федеральном округе старт акции был дан 8 декабря под руководством заместителя полномочного представителя Олега Машковцева. А 11 декабря к благотворительной акции присоединилась и наша республика.

Торжественное ее открытие состоялось в Чувашском государственном театре оперы и балета. Участниками стали руководители органов исполнительной власти и общественных организаций – они снимали с новогодней елки «снежинки» с желаниями детей и обещали исполнить их.

СПРАВКА «СЧ» Впервые старт акции «Елка желаний» был дан в 2018 году, тогда по всей стране удалось исполнить желания 450 детей. А в 2019 году – уже 7500 детей. Все желания детей из многодетных семей и детей-сирот формируются на портале Елкажеланий.рф, а затем доводятся до регионов.

«Сегодня Чувашская Республика присоединяется к всероссийской акции «Ёлка желаний». Я поздравляю всех с началом этой акции, — сказала министр культуры Чувашии Светлана Каликова. — Пусть каждый человек с добрым сердцем сделает все возможное, чтобы у детей исполнялись желания… Кто-то мечтает о мягкой игрушке, а кто-то о трехколесном велосипеде. Министерство культуры исполнит мечту Валерии Ижелеевой из Новочебоксарска, она мечтает о синтезаторе. И мы надеемся, что через год можно будет услышать в ее исполнении какие-то музыкальные произведения».

О синтезаторе мечтает и мальчик Матвей Алексухин. Его желание пообещала исполнить представитель Союза женщин Чувашии Елена Ноздрякова. «Хочется поблагодарить организаторов, которые дали каждому из нас возможность творить добро для конкретного человека, исполнив его заветную мечту, — сказала она. – Когда мы помогаем друг другу, мы становимся сильнее, добрее и счастливее… Акция «Елка желаний» дает детям уникальную возможность почувствовать себя счастливыми и уверенными в том, что настоящее чудо и добро действительно существуют в нашем мире».

Первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии Алексей Лукшин снял с елочки «снежинку» с заветным желанием восьмилетнего Кирилла Софронова из Новочебоксарска. Мальчик мечтает получить машину с пультом управления. «Ёлка желаний» — очень добрая акция. Благодаря ей мы можем поддержать детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», — сказал Алексей Петрович и пообещал исполнить желание мальчика.

Торжественные обязательства исполнить детские мечты взяли на себя представители Всероссийской партии «Единая Россия» (заместитель Секретаря политсовета Чувашского регионального отделения партии Николай Николаев снял с елочки «снежинку» 9-летней Софьи Ложковой из Чебоксар, которая мечтает о коньках), руководители министерств и ведомств, органов власти и многие другие.