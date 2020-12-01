В Чебоксарах состоялся республиканский конкурс «Лучший народный дружинник»

И нарушителя задержат, и первую помощь окажут

Хорошая физическая подготовка, знания правовой базы и навыки оказания первой медицинской помощи — именно этими качествами должен обладать дружинник. В Чебоксарах при поддержке Министерства внутренних дел по Чувашии и Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции состоялся республиканский конкурс «Лучший народный дружинник».

«Этот конкурс проводим ежегодно, чтобы из года в год количество народных дружинников увеличивалось, особенно в районах, селах, чтобы они активно участвовали в охране общественного порядка и оказывали посильную помощь полицейским», — поделился с корреспондентом «Советской Чувашии» Дмитрий Сержантов, руководитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции. Как он сообщил, в этот раз показать свой профессионализм на конкурсе собрались 18 человек. И все они — лучшие представители из своих районов, оказывающие большую помощь при патрулировании и соблюдении правопорядка сотрудникам правоохранительных органов.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ В Чувашии работает 26 народных дружин, в охране общественного порядка участвует свыше 500 народных дружинников. За 9 месяцев 2020 года дружинники помогли раскрыть 7 преступлений и пресечь более полутора тысяч административных правонарушений.

Конкурс прошел в здании МВД по улице Дзержинского, 4. В отличие от предыдущих лет в программе не было таких дисциплин, как стрельба и бег, что связано прежде всего с санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе. Впрочем, дружинникам эти навыки требуются нечасто. На конкурсе претендентам нужно было выполнить нормы ГТО, продемонстрировать юридические знания (правовую основу деятельности народной дружины) и навыки по оказанию первой медицинской помощи.

Демонстрация физических навыков у мужчин и женщин была практически идентична, с разницей лишь в одном упражнении, где мужчины выполняли подтягивания, а женщины должны были выполнить упражнение пресс на время.

«Эх, 14 раз подтянулся, в прошлом году было 18. Надо бы, как в армии, 25 раз. Не занимаемся, теряем навык…» — вздыхает 55–летний дружинник. Впрочем, как пояснил нам судья по физической подготовке Михаил Андреев, баллы спортсменам начисляются с учетом возраста. Начислялись баллы также за юридическую часть теста и за медицинскую, где каждый конкурсант не только отвечал на вопросы, но и демонстрировал свое умение оказывать первую помощь на манекене.

Кстати, после прохождения последнего этапа конкурса внештатный специалист по первой помощи Минздрава Чувашии Алексей Смирнов наглядно продемонстрировал общественным дружинникам, как надо правильно и быстро оказывать первую медицинскую помощь, и ответил на вопросы, возникшие по ходу дела.

Стереотип о том, что дружинником может быть только мужчина, успешно сломали участницы конкурса — представительниц прекрасного пола там было пять человек. В разговоре с журналистами на камеру и диктофон Таисия Иванова, представительница Цивильского района, очень волновалась, рассказывала о себе кратко и сдержанно. В народные дружинники она пришла из районной больницы, где работала до пенсии. И поначалу начинающего дружинника нарушители правопорядка не воспринимали всерьез, но со временем картина начала меняться. Свою общественную деятельность Таисия Михайловна очень любит и гордится ею. В этом году ей удалось занять третье место. В истории конкурса это в новинку, раньше призовые места между собой делили мужчины-дружинники.

К слову, второе место досталось представителю из Алатыря Сергея Слугину. Как рассказал сам юноша, на этом конкурсе он оказался впервые. Показать высокий результат ему помогла прежде всего хорошая физическая подготовка. А первое место занял народный дружинник из Урмарского района Олег Мефодьев. В свои 55 лет Олег Геннадьевич в хорошей физической форме, впрочем, как признался журналистам, он бывший спортсмен и хорошо подготовился к конкурсу.