Национальная библиотека завершила прием работ на конкурс комиксов «Моя рисованная история»

Прием заявок на конкурс комиксов «Моя рисованная история», объявленный Национальной библиотекой Чувашии, завершился в прошлую субботу. Самому молодому участнику — 7 лет, самому старшему — более сорока. Среди участников конкурса есть и студенты факультета художественного и музыкального образования ЧГПУ имени И.Я. Яковлева. Присланные работы выставляются в группе Вконтакте «Клуб любителей комиксов в Чувашской Республике». Посмотреть их может любой желающий. Итоги конкурса жюри подведет 21 декабря. В составе жюри молодые художники республики и сотрудники Национальной библиотеки. Победители получат ценные призы — книги и сертификаты, а лучшие работы войдут в онлайн-сборник.

Эдуард Андреев