Правительство России своим постановлением отнесло культивируемые грибы к сельхозпродукции

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Как сообщает Минсельхоз РФ, документ нацелен «на ускоренное наращивание производства культивируемых грибов, а также устранение оснований, препятствующих отнесению грибов и трюфелей, включая мицелий грибов, к сельскохозяйственной продукции при налогообложении». В результате ожидается, что грибоводство станет более конкурентоспособным направлением, в том числе благодаря снижению себестоимости и повышению рентабельности производства.
В 2019 году в стране был выращен рекордный объем грибов — 48 тыс. тонн, что в 1,9 раза больше, чем в 2018 году. За последние пять лет производство увеличилось более чем в 5,5 раза. В настоящее время суммарная мощность действующих в стране грибоводческих предприятий превышает 68 тыс. тонн. Лидерами по производству грибов являются Курская, Московская, Тульская области и Краснодарский край.

Опубликовано: 30 ноября 2020 г.


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