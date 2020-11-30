В Чувашии сельхозпроизводители стали активнее использовать минеральные удобрения

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Ожидаемый объем приобретения минеральных удобрений в АПК республики в текущем году позволит обеспечить показатель внесения на уровне 42-43 кг действующего вещества на 1 га посевов. Это почти на 23% выше прошлогоднего, сообщили в Минсельхозе.
В регионе ежегодно необходимо вносить минимум 15,5 тыс. тонн туков в действующем веществе. По последним данным, приобретено более 20 тыс. тонн, что составляет 131,4% к потребности. Больше половины приходится на аммиачную селитру. Завоз удобрений хозяйствами республики продолжается. Благодаря заключенным соглашениям с поставщиками удалось избежать значительного колебания цен на основные виды туков.
Как отмечают в ведомстве, за последние пять лет показатель внесения удобрений вырос в 1,7 раза. Это положительно сказывается на урожайности культур. Зерновые нынче дали рекордный урожай — 33 центнера с га.

Опубликовано: 30 ноября 2020 г.


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