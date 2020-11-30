Поречане недовольны низкой активностью китайского инвестора

Как известно, проект агропарка «Сычуань-Чувашия», обещавший в свое время стать прорывным для сельского хозяйства республики, забуксовал. Наша газета уже не раз рассказывала о проблемах в его осуществлении, спорах по поводу размещения производственных объектов. Но ведь китайская сторона взялась обрабатывать сельскохозяйственные земли в Порецком районе, и процесс, что называется, пошел. Как сейчас там обстоят дела?

По словам Валентины Журиной, заместителя главы администрации Порецкого района по вопросам сельского хозяйства, земельным отношениям и экологии, реализация проекта на территории района началась в 2018 году. «Мы взаимодействовали с китайской стороной, решали все вопросы оперативно, — говорит Валентина Васильевна. — Начались работы по расчистке земельных участков от древесно-кустарниковой растительности. В общем, в 2018 году работа шла очень быстрыми темпами, за это время они успели в пределах 2500 гектаров подготовить для разработки».

Но уже в 2019 году работы по реализации проекта начали тормозить. В Порецком районе вдруг узнали, причем не от самих китайцев, что те начинают работы по строительству комплекса на территории Шумерлинского района. «Для нас это было полной неожиданностью, — продолжает Валентина Журина. — Мы в свое время предлагали китайской стороне строительство завода на территории Порецкого района, потому что у нас есть готовая площадка после свиноводческого комплекса, к которой подведены вода и электроснабжение, газ там был на расстоянии двух километров, можно было подвести. Они как-то спокойно на это отреагировали, наше предложение их никоим образом не заинтересовало».

Есть у поречан и другие причины для недовольства инвесторами. В свое время районные власти предложили китайской стороне зарегистрировать обособленное предприятие на своей территории, поскольку для района основная привлекательность этого проекта — в создании новых рабочих мест, освоении залежных земель, а также в пополнении налоговой базы бюджета. «Где-то полгода это обособленное предприятие просуществовало, потом они тоже потихоньку его свернули, и теперь от их деятельности в доход Порецкого района кроме арендной платы мы ничего не получаем», — говорит Журина.

В течение 2019 года, по ее словам, освоения новых земель инвесторы не вели. А уже введенные в оборот земли использовались не слишком эффективно — работы по выращиванию сельскохозяйственных культур проводились с серьезными нарушениями агротехнических сроков. Да и в целом эффективность деятельности предприятия вызывает у специалистов серьезные вопросы. «У нас в республике много консультантов, которых можно привлечь в вопросах агротехники, но они этим не воспользовались… Ну, в общем, я считаю, они делали вид, что этот год работали на территории района», — делает вывод Валентина Журина.

Андрей Григорьев