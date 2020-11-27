В Аликовском районе в ДТП попал школьный автобус

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На момент ДТП в салоне находились 9 учащихся в сопровождении педагога, никто из них серьезно не пострадал.

Авария произошла 26 ноября в 15 часов 50 минут возле деревни Пизенеры Аликовского района. Водитель школьного автобуса «ПАЗ» Таутовской средней общеобразовательной школы имени Б.С. Маркова, по предварительным данным, не справился с управлением и съехал в кювет. Транспортное средство, в салоне которого в момент ДТП находилось 9 учащихся 2-11 классов и сопровождающий педагог, лег на бок. На данный момент за медицинской помощью обратился водитель транспортного средства и учитель СОШ. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Отдел информации и общественных связей МВД по Чувашской Республике

Опубликовано: 27 ноября 2020 г.


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