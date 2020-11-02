В Чебоксарах устанавливают новогодние елки

Новогодние корпоративы и массовые праздничные гуляния у елок отменены из-за коронавируса. Но на сами елки — как на украшение городских улиц и площадей — запрет, конечно, не распространяется.

Одну из первых новогодних красавиц в Чебоксарах установили в выходные около железнодорожного вокзала. Специалисты администрации Ленинского района, водрузившие пушистую елку на бетонный «пьедестал», сообщили корреспонденту «СЧ», что высота дерева около 15 метров, а диаметр ствола — около 40 сантиметров. И уточнили: в Ленинском районе уже давно стало традицией ставить у вокзала не синтетическую, а настоящую, пахнущую хвоей ель.

А на площади Республики Чебоксар только начали подготовку к монтажу главной городской елки. Чебоксарцам она хорошо знакома — приобрели ее пять лет назад. 25-метровое искусственное дерево состоит из девяти ярусов и более трех тысяч веток, а вся конструкция в общей сложности весит порядка шести тонн.