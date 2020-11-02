В Аликовском районе досрочно завершили рекультивацию «проблемной» свалки

Несколько десятилетий «работала» свалка твердых бытовых отходов в Аликовском районе. До недавнего времени она считалась главной экологической проблемой района.

Особенно остро эта проблема вставала в летний период. Как рассказал журналистам глава администрации Аликовского района Александр Куликов, ведущие асоциальный образ жизни люди разводили на свалке костры, выискивали металлолом и иное вторсырье, что не способствовало благополучию как в экологическом плане, так и в плане безопасности.

Сегодня здесь совсем иная картина. Если раньше занятая отходами площадь достигала 8 га, то после завершения мероприятий по рекультивации она сократилась до 1,2 га. Законченные уже работы проходили в рамках регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». На ликвидацию свалки было выделено 22,03 млн рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов. Общая стоимость проведенных работ составила 19 миллионов рублей.

Комплекс работ по восстановлению территории и оздоровлению окружающей среды проходил в два этапа — технический и биологический. Первый этап помимо оценочных действий включал в себя стабилизацию «тела» свалки, транспортировку и нанесение технологических слоев на восстанавливаемую почву, распределение потенциально-плодородной почвы по поверхности полигона. Второй этап — комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Небольшая площадь также оборудована системой вытяжки для отбора выделяющегося там газа.

«Рекультивация свалки имеет важное социальное и экологическое значение. Работы завершились не только раньше срока, но и с меньшими затратами. Теперь эту землю можно ввести в хозяйственный оборот, что достаточно серьезный плюс для экономики района», — отметил и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александр Воробьев.