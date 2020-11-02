Есть, над чем работать

Выездная серия «Ястребов» в рамках Суперлиги-2 продолжилась. После победы в Майкопе, чебоксарцы пожаловали в гости в Ставрополь к местному «Динамо».

Перед матчем обе команды шли по календарю Суперлиги-2 с переменным успехом, но «Ястребы» до начала встречи имели на одну победу больше. Зато у динамовцев был свой козырь в лице Дмитрия Соколова, некогда игрока сборной России, в послужном списке которого значатся такие команды как «ЦСКА», «Химки» и «УНИКС».

В первой четверти шла равная борьба — обе команды поочередно выходили вперед. А вот во второй четверти баскетболистам «Динамо» удалось сделать несколько рывков в счете. «Ястребы» не смогли вовремя отреагировать на изменения в рисунке игры — первая половина матча закончилась со счетом 44:29 в пользу хозяев.

Третью четверть, благодаря хорошей реализации бросков с дальней дистанции, чебоксарцам удалось даже выиграть — 18:20. Но в итоге «Ястребам» это не помогло. Встреча завершилась со счетом 80:62 в пользу «Динамо». В составе «Чебоксарских ястребов» 17 очков набрал Павел Кольцов и 12 — Константин Кадыков.