COVID-19: цифры и факты

По данным на 9 ноября, в Чувашии зарегистрировано 70 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала года COVID-19 заболели 10464 жителя республики. Выздоровели 8902 человека, умерли 170.
Опубликовано: 9 ноября 2020 г.
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