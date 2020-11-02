Буйный одноклассник срывает уроки…

Как справиться с хулиганом?

…Катя пришла домой из школы в слезах, с ранкой на голове. Сосед по парте разбушевался и вырвал у нее клок волос. Другому однокласснику он чуть не выколол глаз. А еще громко кричал и бегал по классу, не обращая внимания на замечания учителя. Родители девочки, конечно, возмутились, пошли в школу. Но там только руками развели, мол, маму хулигана пригласили на беседу, будем думать, что делать. Отчислить из школы не получится, ребенок имеет право на образование.

Однако разговор с мамой ни на что не повлиял: выходки Антона (назовем ребенка так) не прекратились. Родители, напуганные агрессией мальчика, перевели Катю в другую школу. Однако Антон спокойнее не стал, и ребятишки периодически от него страдали.

Психолог пыталась выяснить у мальчика, что происходит, но он упорно молчал, а мама вообще не шла на контакт с педагогами: все разговоры о поведении ребенка сводились к монологам учителей, а мама губы поджимала, глаза — в пол и молчала. Как с ней разговаривать? Тем временем успехов в учебе у мальчика не наблюдалось, за исключением тестов на чтение. Читал он быстро, правда, монотонно, без выражения, но тесты сдавал. С математикой и русским было хуже: ошибка на ошибке. Из-за красной пасты учителя даже не разобрать, что он сам написал.

Второй класс Антону все же удалось окончить, хотя явно было видно, что ставили «тройку», держа в уме «двойку». Дети от мальчика шарахались, сидеть с ним за одной партой никто не хотел, друзей у него в классе, понятное дело, не было. Маму периодически вызывали в школу, просили ее проконсультировать ребенка у психиатра или хотя бы сходить с ним к психологу, но женщина молча выслушивала учителей и также молча, поджав губы, уходила. Учительница жаловалась, что с таким же успехом могла разговаривать со стеной. Что делать, никто не знал.

К счастью, к середине третьего класса ребенок повзрослел, перестал кричать и бегать во время урока, и в журнале кроме «троек» стали появляться «четверки» и даже «пятерки». А тут коронавирус подоспел, все ушли на дистанционную учебу. И Антон неожиданно стал одним из тех ребят, кто первыми сдавали домашнее задание. Сейчас, в четвертом классе, после полугодового перерыва уже никто не вспоминает о его выходках во втором. И можно было бы только порадоваться чудесному превращению «хулигана» в успешного ученика, но родителям Кати, которой он выдрал клок волос, пришлось столкнуться с его мамой и мальчиком уже вне школы, и стало ясно, что никакого «чуда» не было. И если бы не всеобщая слабая информированность взрослых, то маленькая Катя не стала бы одной из жертв неуравновешенного мальчика.

История Антона

Мама воспитывала Антона одна, жили бедно, и она очень этого стеснялась: до рождения сына у нее материальных проблем не было, но за три года декрета, пока не получила ясли, весь финансовый «жирок» растаял. И у женщины никак не получалось вернуться к прежнему уровню жизни. Но она занималась с сыном, и Антон пошел в школу, уже умея читать. В первом классе он справлялся с программой, но во втором пошли сложности. Учительница у Антона хоть и была опытной, увидеть проблемы мальчика не сумела. Она искренне не могла понять, отчего ребенок делает столько ошибок чуть не в каждом слове. И даже посоветовала его матери нанять репетитора. Увы, сделать это в семье с низким достатком было невозможно.

Не буду вдаваться в подробности, как мама нашла Антону репетитора: студентку-первокурсницу, но на первом же занятии та выяснила, что ребенок читает, не понимая смысла прочитанного. Как только она сама стала читать Антону тексты, он тут же ухватывал суть и прекрасно пересказывал прочитанное. Так к середине года они все пробелы ликвидировали, Антон стал успевать по всем предметам, в том числе и по английскому языку. Более того, он так проникся к своей юной учительнице, что рассказал о своих «подвигах» в классе. Оказывается, он сидел на уроках, совершенно не понимая, что происходит. Все что-то решали, писали, а он не знал, что делать. А когда спрашивал об этом соседку Катю, она только шипела на него, чтобы не мешал, да еще и тупым обзывала. В такие минуты его переполняли ужас и отчаяние, у него не выдерживали нервы, он срывался сам и срывал урок.

Можно сказать, что на данном этапе можно выдохнуть. Но… благополучное разрешение в этой истории случайное. Дети приходят в школу, где должно быть безопасно для всех участников учебного процесса. Но риску подвергались и одноклассники Антона, и сам Антон. В то время, как взрослые суетились и только делали вид, что решают проблему.

А сколько еще таких Антонов в школах, которые срывают уроки, мешают одноклассникам учиться? Что делать родителям, которые хотят обезопасить своих детей от хулиганских выходок «неблагополучных» детей? Как реагировать на советы пойти к психиатру, когда внутри все холодеет от ужаса, что ребенка «поставят на учет и испортят ему жизнь»?

Важно Надо очень хорошо понимать — если ребенок агрессивен, у него наверняка серьезные проблемы. И нельзя оставлять маленького человека с ними один на один.

Поиски выхода

Исследования, проведенные Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования в 2020 году в 9 регионах России, в том числе и в Чувашии, показывают, что детская агрессия растет. Причем разные формы агрессивного поведения существуют не изолированно друг от друга, а образуют целые комплексы. Самый распространенный и устойчивый комплекс включает в себя драки, насмешки, распускание слухов, ябедничание, отбирание и порчу вещей сверстника. С этим нужно не только считаться, с этим необходимо работать: заниматься и профилактикой, и коррекцией. Но прежде всего нужно понять, откуда «растут ноги».

Директор чебоксарского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содружество», педагог-психолог высшей квалификационной категории, эксперт «Федерации психологов образования России» и член Межрегиональной тьюторской ассоциации Татьяна Удина помогла с «разбором полетов»:

— Детская агрессивность может быть разделена на две группы. Первая — это педагогическая запущенность, когда родители не уделяют воспитанию ребенка должного внимания, ему не прививают норм поведения.

Например, если ребенок живет в семье, где кричат друг на друга и обзываются, могут ударить, то ему сложно объяснить, что агрессия — это не норма поведения, не сила, а слабость человека, его личная несостоятельность и неумение преодолевать жизненные неурядицы. Об этом есть смысл говорить отдельно.

Во вторую группу можно объединить детей с психологическим неблагополучием, которое вызвано проблемами как с физическим, так и с эмоциональным или психическим здоровьем. И вот это психологическое неблагополучие родители часто недооценивают, им кажется, что детские проблемы ничтожны. Наверняка вы слышали в детстве в свой адрес: «Мне бы твои проблемы!» Или: «Какие у тебя проблемы могут быть? Вот вырастешь!..» А ведь ребенок очень остро переживает их, и взрослые таким отношением только усугубляют ситуацию. Ребенок начинает думать, что с ним что-то не так, он не совсем нормальный, если ему плохо из-за каких-то «пустяков». А если сейчас так плохо, то что будет, когда он вырастет? Бывает очень сложно объяснить родителям, что человек в любом возрасте может испытывать боль, и важно в это время его поддержать.

Современные дети часто лишены общения со сверстниками во дворах, вся нагрузка легла на школу. Здесь они дружат и ссорятся, иногда до драк. Но разрешать спорные ситуации нужно соблюдая права и интересы всех детей.

По опыту психологов, проблемы с трудностями обучения «выстреливают» именно во втором классе, потому что появляются оценки. До этого у учителя были снижены требования к ученикам, и оценивание его собственного труда не зависело от количества «двоек». А во втором классе выясняется, что не один-два, а иногда до 30-40% детей имеют особенности в развитии и при фронтальном обучении, при котором все ученики продвигаются по программе одновременно, им сложно идти в ногу с «отличниками» и «хорошистами». Это не значит, что они ментальные инвалиды, просто мозг каждого человека созревает неравномерно (и сейчас это особенно ярко выражено): что-то на данном этапе дается легко и просто, а где-то нужно притормозить, потому что ученик не готов усваивать материал. А как это сделать, если в классе 30 человек, и нужно осваивать программу, потому что в конце года поджидает ВПР (всероссийская проверочная работа). По результатам ВПР будут оценивать самого учителя, всю школу и, конечно, все нервничают.

Учителя часто не готовы работать в условиях, когда нельзя предъявлять одинаковые требования ко всем ученикам, как это требует программа. Часто это — возрастные, опытные педагоги, у которых просто накопилась усталость, и они близки к профессиональному выгоранию. Но бывает и у молодых, энергичных учителей нет нужных знаний и навыков, как организовать работу в классе, где некоторым ученикам требуется индивидуальный подход.

КСТАТИ Индивидуальные образовательные программы и индивидуальные учебные планы — хорошее решение для всех. У педагогов выравниваются результаты обучения, а дети начинают успевать, потому что идут в более медленном темпе по своей программе, а не по типовой. Но этого как огня боятся родители, думая, что их ребенок не соответствует «норме». Они не видят разницы между индивидуальной и специальной коррекционной программой. И здесь с ними нужно активно работать.

В случае, когда родители опасаются вести ребенка, например, к психиатру в больницу, то можно провести психолого-педагогический консилиум в школе, а затем пройти психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК), где предусматривается, в том числе, приглашение внешних специалистов. Это, во-первых, бесплатно. А во-вторых, не несет никаких рисков «постановки на учет». Зато здесь будут выяснены болевые точки неуспеваемости и агрессивного поведения ребенка. И уже, исходя из этого, родители смогут принимать решения о дальнейшем образовательном маршруте ребенка.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Сейчас эту историю никто даже вспоминать не хочет, и людей понять можно: все закончилось благополучно. Но случаев агрессивного поведения школьников немало. И если не разглядеть проблем у маленького нарушителя спокойствия и не разобраться с ними, то делать это, когда он станет подростком, будет в разы сложнее. И если в младшем классе агрессивность ребенка можно назвать выходками, то выходки подростков уже граничат с преступлениями. И, наверное, нужно уже сейчас закладывать безопасное будущее наших школ.

Фото econet.ru. Причины агрессивного поведения школьника могут быть самые разные: от недостаточного внимания в семье до проблем с обучением. В ситуации должен разобраться психолого-медико-педагогический консилиум школы, чтобы от хулигана не страдали другие.