30 октября в России ежегодно отмечается День тренера

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Спортсмены поздравляют своих наставников, вместе вспоминают прошлые достижения и рассуждают о планах на будущее. Идея такого торжества возникла в 1999 году, когда Федерация спортивной и художественной гимнастики РФ выступила с инициативой выделить наставникам специальный день в году.
В Чувашии праздник отметили в конференц-зале ледового дворца «Чебоксары Арена». От имени министра физической культуры и спорта Чувашии Василия Петрова к присутствующим обратился его заместитель Алексей Нягин. Он поздравил тренеров с праздником, пожелав достичь поставленных целей и совершенствоваться вместе со своими подопечными.
После теплых слов состоялась церемония вручения наград. Памятных призов и медалей «100-летие образования Чувашской автономной области» были удостоены, в частности, чемпион мира и Европы, член сборной России по спортивной аэробике Алексей Германов и его тренер Оксана Дьячук. Награды были вручены и многим другим представителям «тренерского цеха».
«Вишенкой на торте» мероприятия стало награждение победителей детского конкурса сочинений «Мой любимый тренер». Дети в возрасте от 5 до 14 лет не только получили подарки, но и выступили на сцене со своими творениями, которые создавали вместе с родителями. Дети говорили о помощи, поддержке со стороны наставников. Некоторые ребята даже признались, что если бы не тренер, то они не пошли бы заниматься в спортивную секцию. Личность наставника очень важна для любого спортсмена вне зависимости от возраста.

Опубликовано: 2 ноября 2020 г.


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