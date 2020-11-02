Чувашия — на 48 месте по уровню безработицы

По уровню безработицы по итогам июня — августа этого года, по данным агентства «РИА Рейтинг», Чувашия находится на 48 месте среди 85 регионов России с показателем 6,6%.

В целом по стране он составляет 6,3%. Самый низкий уровень в Ямало-Ненецком автономном округе — 2,5%, Москве — 2,7%. А наиболее высокая безработица в Республике Тыва — 22,3% и Республике Ингушетия — 30,7%.

Более благоприятно Чувашия выглядит по сравнению с такими субъектами, как, в частности, Республика Марий Эл (7,3%), Удмуртия (6,9%), Иркутская область (8%), Кемеровская область (7,5%). На поиск работы в Чувашии во втором квартале тратилось в среднем 5,7 месяца при 5,8 месяца в целом по стране. В Татарстане, к примеру, поиск занимал 6,7 месяца, в Башкортостане — 5,9, в Мордовии — 7,5 месяца.