Жительница Чебоксар за 100 тысяч рублей оформила фиктивный брак с иностранцем

Калининский районный суд Чебоксар признал недействительным брак чебоксарки с иностранцем, за который она получила 100 тысяч рублей. По данным прокуратуры, брак иностранного гражданина с жительницей Чувашии был зарегистрирован в Котельниковском отделе ЗАГС Московской области в августе 2017 года. Но ответчики совместно не проживали и отношения не поддерживали. Фиктивный брак за вознаграждение был зарегистрирован для упрощения въезда иностранца на территорию России. Исковые требования прокуратуры суд удовлетворил в полном объеме, решение пока не вступило в законную силу.