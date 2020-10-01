Жительница Чебоксар за 100 тысяч рублей оформила фиктивный брак с иностранцем

Калининский районный суд Чебоксар признал недействительным брак чебоксарки с иностранцем, за который она получила 100 тысяч рублей. По данным прокуратуры, брак иностранного гражданина с жительницей Чувашии был зарегистрирован в Котельниковском отделе ЗАГС Московской области в августе 2017 года. Но ответчики совместно не проживали и отношения не поддерживали. Фиктивный брак за вознаграждение был зарегистрирован для упрощения въезда иностранца на территорию России. Исковые требования прокуратуры суд удовлетворил в полном объеме, решение пока не вступило в законную силу.
Опубликовано: 28 октября 2020 г.
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