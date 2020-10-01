Суды Чувашии сэкономили более 9 млн рублей, рассылая смс-уведомления вместо бумажных писем

«Я согласен, что извещения о времени и месте судебного заседания или совершении отдельных процессуальных действий будут направлены мне смс-сообщением на номер мобильного телефона…» Такую расписку сотрудники аппарата мирового судьи сегодня предлагают заполнить людям, участвующим в административном, гражданском и уголовном судопроизводстве.

Подобная форма извещения не нова, сообщают в Госслужбе Чувашии по делам юстиции. Она предусмотрена постановлением Пленума Верховного суда РФ от 9 февраля 2012 года, утвердившим допустимость извещения участников судопроизводства посредством смс-сообщений вместо писем и телефонограмм — в случае их согласия на уведомление таким способом. Расписку такую, кстати, можно применять и при подаче мировому судье искового заявления.

Извещение участников судопроизводства через смс-сообщения, утверждают в Госслужбе, позволяет сделать доставку информации гораздо более оперативной, сократить сроки рассмотрения дел в судах из-за несвоевременного уведомления сторон. Еще один важный момент — оповещения дают возможность экономить бюджетные средства. По итогам мониторинга за 9 месяцев этого года сотрудниками судебных участков мировых судей Чувашии отправлено более 121 тысячи смс-извещений. Благодаря этому экономия средств республиканского бюджета составила более 9 миллионов рублей.