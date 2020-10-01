Подведены итоги конкурса мультимедийных презентаций о чувашских музеях в регионах России

Островки родной культуры и истории

Смотр музеев, создаваемых и поддерживаемых чувашскими национально-культурными автономиями, проходил впервые. Инициировали его Чувашский национальный музей и Чувашский национальный конгресс в рамках Межрегионального фестиваля «Музей как ресурс развития территории», прошедшего в Чебоксарах 5-9 октября. Автор проекта — заведующая Чебоксарским музеем Михаила Сеспеля Антонина Андреева.

Как рассказала Антонина Васильевна, идея возникла еще в 2017 году, когда ЧНК провел вояж по регионам компактного проживания чувашей «От Мурманска до Байкала». Тогда довелось посмотреть немало уголков и комнат народного быта, мини-музеев чувашской культуры.

Не может не радовать, что соплеменники, оказавшиеся по воле судьбы за пределами исторической родины, стремятся сохранить историческую память и культурное наследие предков. Кроме того, такие островки родной культуры становятся центрами единения соплеменников. Как правило, именно там они собираются для проведения национальных праздников. И именно там происходит приобщение подрастающих поколений к народным традициям, к истокам родной культуры.

СПРАВКА «СЧ»: Презентации общественных музеев чувашских национально-культурных автономий в регионах страны интересующиеся могут посмотреть на сайте музейный-фестиваль.рф

Сегодня в стране действуют около 80 чувашских национально-культурных автономий. И чуть ли не каждая из них стремиться иметь свой мини-музей, создавая их по своему разумению, не всегда придерживаясь существующих правил музееведения. Поэтому этот первый в истории нашего народа конкурс был затеян не только для поддержки и поощрения инициатив региональных объединений соплеменников, но и для помощи им. «Ведь создание уголков народного быта, мини-музеев — это кропотливая, постоянная работа, — говорит Антонина Андреева. — Важно не только собрать экспонаты, но и правильно их разместить, создать определенную обстановку, такую, чтобы она привлекала посетителей». Сейчас республиканские эксперты уже готовят рекомендации для чувашских объединений, где расписывают, что и как необходимо доработать в их общественных музеях.

Старт конкурсу под девизом «Да сплотит навек нас язык родной!» был дан в феврале текущего года. К 20 августа свои мультимедийные презентации об этнографических центрах, уголках народного быта, мини-музеях представили чувашские общественные объединения из республик Башкортостан и Татарстан, Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Иркутской, Тюменской и Оренбургской областей.

Что примечательно, среди двенадцати презентаций, представленных на суд экспертов — опытных чувашских музейщиков, — были и школьные, и частные коллекции. Например, чувашский уголок семьи Степановых из села Сихонкино Кармаскалинского района Республики Башкортостан, где собраны уникальные предметы быта чувашского народа, старинные инструменты и орудия труда, национальная одежда, альбомы, фотографии…

Лучшим же, отвечающим требованиям музееведения, эксперты признали музей средней общеобразовательной школы имени В.В. Николаева села Чуваш-Карамалы Аургазинского района Республики Башкортостан (руководитель Юрий Леонтьев). Второе место, кстати, тоже досталось «башкирам» и тоже из Аургазинского района — Историко-краеведческому музею средней школы села Шланлы (руководитель — Надежда Васильева). Победу с ним разделил Этнографический центр болгаро-чувашской культуры поселка Успенский-3 Зиминского района Иркутской области (Вероника Тимофеева). Третьего места удостоились еще один островок чувашской истории из Приангарья — Краеведческий музей Масляногорской средней школы Зиминского района (Надежда Фидикова), а также Музей чувашской культуры «Туслах» из города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, руководитель Татьяна Толстова).