В Чувашии работает съемочная группа телеканала «Моя планета»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Районы Чувашии на этой неделе стали для федерального телеканала «Моя Планета» съемочной площадкой. Ведущий передачи «Магия Вкуса» Антон Зайцев исследует чувашскую национальную кухню, знакомится с традициями и культурой чувашей.

Съемочная группа ездит по районам республики и находит интересные для туристов места.

Они уже побывали в живописном месте на берегу реки Волги, в 10 км от города Козловки под названием «Птичий полет». Там им открыли секрет, какие монгольские блюда можно назвать чувашскими и наоборот.

В Мариинском Посаде узнали, чем угощалась императрица Екатерина II на Государевой горе. А в столице Чувашии – что попросил приготовить космонавт СССР Андриян Николаев маму, когда вернулся из космоса.

Кулинарное путешествие по Чувашии покажут в эфире телеканала «Моя планета» в передаче «Магия Вкуса» с Антоном Зайцевым.

Опубликовано: 13 октября 2020 г.


Читайте также:

Серьги на индустриализацию и мост через Чебоксарку
Медаль, спасшая жизнь, и общежитие с телевизором
ТАСС: Олег Николаев пока не делал заявления об участии в выборах Главы республики
Празднование четвертой годовщины Чувашской автономии
Участники пресс-конгресса ОНФ «Правда и справедливость» обозначили проблемы профессии
Мужчины на войне, в кино и на кухне. История республики на страницах «СЧ»
Джинн Джон, чудо-томат и первая «Кофемолка»
Вечером 5 марта в эфире НТРК - программа «Правительственная связь» с Олегом Николаевым

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.