Минтруд Чувашии и четыре вуза республики подписали соглашения о сотрудничестве

Как сообщают в пресс-службе министерства, сотрудничество это будет осуществляться в рамках комплекса мер по содействию трудоустройству граждан, завершивших обучение по основным образовательным программам высшего образования в 2020 году. Двусторонние соглашения подписаны с Чувашским государственным университетом имени И.Н. Ульянова, Чувашским государственным педагогическим университетом имени И.Я. Яковлева, Чувашским государственным аграрным университетом и Чебоксарским кооперативным институтом – филиалом Российского университета кооперации.