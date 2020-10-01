Минтруд Чувашии и четыре вуза республики подписали соглашения о сотрудничестве

Как сообщают в пресс-службе министерства, сотрудничество это будет осуществляться в рамках комплекса мер по содействию трудоустройству граждан, завершивших обучение по основным образовательным программам высшего образования в 2020 году. Двусторонние соглашения подписаны с Чувашским государственным университетом имени И.Н. Ульянова, Чувашским государственным педагогическим университетом имени И.Я. Яковлева, Чувашским государственным аграрным университетом и Чебоксарским кооперативным институтом – филиалом Российского университета кооперации.
Опубликовано: 12 октября 2020 г.
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