В Бичурга-Баишевском сельском поселении открыли спортивную площадку

Как рассказал глава администрации поселения Евгений Укин, современная площадка построена на деньги, выделенные республикой в рамках комплексной программы развития сельских территорий. На работы и спортивное оборудование ушло чуть более 1 млн 600 тыс. рублей. На огороженной площадке с резиновым покрытием установлены уличные тренажеры, турники, брусья. По словам главы администрации, здесь будут заниматься и дети, и взрослые. Не случайно выбрано и место для площадки: рядом находится сельский клуб, где работает секция легкой атлетики, которой, к слову, руководит неоднократный чемпион страны и республики Николай Чамеев. Юные атлеты смогут проводить на новом спортивном объекте свои тренировки, сдавать нормы ГТО. Ну а люди в возрасте смогут укреплять тут здоровье. В будущем администрация обещает установить хорошее освещение, так что заниматься на площадке можно будет и вечером.

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Открытие спортплощадки в Шемуршинском районе приурочили ко Дню пожилых. Первыми уличные тренажеры опробовали убеленные сединами жители деревни Асаново и села Бичурга-Баишево.