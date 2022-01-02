В Шемурше сотрудники полиции прекратили работу игрового салона

СУ СКР по Чувашии сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Батыревского района. Его подозревают в организации незаконных азартных игр. По данным следствия, мужчина арендовал нежилое помещение в Шемурше и установил там аппаратуру для нелегальных игр на деньги. Работало мини-казино с августа по октябрь 2021 года. Со всеми атрибутами в виде ограниченного доступа лиц и прочих мер конспирации. Сотрудники полиции провели три обыска, улов получился серьезный: 33 системных блока и монитора, флеш-карты и банковские карты, а также иные предметы, имеющие значение для уголовного дела.

Впрочем, как сообщают местные жители, тема нелегального игрового бизнеса для Шемурши по-прежнему актуальна — сразу после закрытия этого салона в райцентре открылось новое подобное заведение. И, похоже, такая ситуация не только в этом муниципалитете. Много где есть странного вида заведения с наглухо закрытыми окнами, почти всегда запертой дверью и чем-то помигивающими на фасаде.

Если вы рассчитываете увидеть внутри покрытые зеленым сукном дубовые столы, грациозных девушек–крупье и играющих в покер аристократов, то это вряд ли. Нелегальный игровой салон — почти всегда прокуренное помещение, нетрезвые граждане внутри и регулярные драки в окрестностях, отвлекающие силы полиции. Да и для репутации правоохранителей такое соседство не проходит бесследно.

Вынося свой вердикт, народная молва долго не рассуждает. Если, например, неподалеку от отдела полиции на улице Кривова в Чебоксарах годами работает всему городу известный салон — значит, дело упирается в коррупцию. И граждан справедливо не очень сильно волнует, какие там сложности возникают у оперативников БЭП и ПК в пресечении этого разгула — мимикрия под лотерею или маскировка под криптовалютный центр.

Люди прекрасно понимают, что в таких салонах подверженные игромании граждане оставляют последнее. Работают полгода где-нибудь на стройке в Москве, а приехав на родину, не несут заработанные деньги в семью — распределяют их между покупкой спиртного и нелегальным казино. Поэтому, конечно, не место на карте Чувашии этим сарайчикам с мутным содержимым…

У таких заведений, как шемуршинское «казино», своя непритязательная клиентура. Фото cap.ru