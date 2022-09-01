На дороге в Шемуршинском районе появятся тротуары и освещение

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото cap.ru

Завершается строительство 3,4 км линий наружного освещения на дороге «Шемурша — Сойгино — Алтышево — автомобильная дорога «Аниш».
Работа идет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В целях обеспечения безопасности дорожного движения предусмотрены работы по обустройству более двух километров тротуаров и шести пешеходных переходов. На объекте установлены 4 светофора и обустроено перильное ограждение протяженностью 130 м. Также в рамках нацпроекта ведутся работы по строительству наружного освещения протяженностью 1,2 км на автодороге «Урмары — Ковали — Нурлаты» в Урмарском районе. Объект введут в эксплуатацию до конца этого года.

Опубликовано: 21 сентября 2022 г.


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