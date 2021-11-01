Из-за аварийного моста в Шемурше пожарные не смогли проехать к горящему дому

В прокуратуре Чувашии проверят эту информацию.

Огненное ЧП произошло около полуночи 7 ноября. Пожар уничтожил двухквартирный дом, без крова остались две семьи. По некоторым сведениям, преградой на пути пожарных машин стал ветхий мост. Проехать по нему смогла только одна пожарная машина, остальные остановились перед мостом, и огнеборцам пришлось протянуть пожарные рукава.

Отстоять дом не удалось, но пожарные не допустили распространения огня на соседние подворья. Также в интернете можно найти сообщения о том, что местные жители много лет просили местные власти отремонтировать мост, но результата не было. В прокуратуре Чувашии установят подробные обстоятельства произошедшего, дадут оценку действиям органов местного самоуправления, не организовавшим своевременный ремонт моста, а также уточнят, были ли другие подъездные пути к улице, где произошел пожар.