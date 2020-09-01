«Грибной» флешмоб и суп на природе

Автор: Семен АлицевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На «Грибном фестивале» в Шемуршинском районе, организаторами которого выступили национальный парк «Чаваш вармане» и Централизованная клубная система Шемуршинского района, никому не было скучно.
На поляне активного отдыха «Липовый край» на территории Баскакского участкового лесничества выступали артисты центрального Дворца культуры и сельских поселений, проводился костюмированный «грибной» флешмоб. Там же, на грибной ярмарке, у желающих была возможность приобрести грибы, травяные сборы, мед, ягоды, сувениры. Завершилось мероприятие традиционным массовым поеданием грибного супа и розыгрышем призов за лучшие грибные костюмы и лучшее грибное блюдо.

 

Фото nbchr.ru

Опубликовано: 24 сентября 2020 г.


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