В обновленных Шемуршинской и Шыгырданской школах появятся новые стадионы

Шемуршинская средняя школа и школа в селе Шыгырдан Батыревского района вместе с обновленными зданиями к новому учебному году получат еще и новенькие стадионы. Подготовка к 1 сентября здесь идет полным ходом.

В Шемурше ребята начнут учебу в новом школьном корпусе. Правда, придется пару месяцев поучиться в две смены — второе «возрастное» здание пока на капитальном ремонте со сроком сдачи к декабрю, в лучшем случае — к середине октября. Уроки физкультуры в новом учебном году будут проходить на сооружаемом рядом стадионе. А по вечерам здесь смогут размяться и остальные жители райцентра. Обедать дети будут тоже в модернизированной столовой с новым современным оборудованием, для обслуживания которого поварам пришлось даже пройти курсы.

Об этом директор школы Вера Хорькова рассказала Главе республики Олегу Николаеву, посетившему учреждение в ходе свой рабочей поездки. А представитель подрядной организации ООО «Строитель плюс» поведал о ходе ремонтных работ. Глава выразил надежду, что они будут завершены в намеченные сроки, хотя самый лучший вариант, конечно, сдача школ к началу учебного года.

В Шыгырданах ребятишки вместе со стадионом получат к 1 сентября новый пристрой к школе на 120 мест, сооружение которого ведет ООО «Булат». На эти цели из бюджета республики выделено 108 млн рублей. Тем временем продолжается капитальный ремонт старого здания с окончанием работ по контракту до 1 ноября. До этого части учеников придется тоже походить во вторую смену в новый корпус.

Программа модернизации школ в Чувашии стартовала в 2021-м — с опережением аналогичной федеральной на год. В течение ближайших четырех лет запланировано обновить 191 школу с износом более 50%, и 133 детских сада. Программа напряженная, тем не менее ее выполнение не должно сказываться на качестве и сроках работ, не мешать образовательному процессу, сказал Олег Николаев. Ну а если вовремя не успели сдать объекты, «нужна тесная работа педагогов с родителями, чтобы временно организовать учебный процесс в других школах.

Все родители понимают, что через месяц-полтора их дети получат в родной школе совершенно новые условия для образования», — резюмировал Олег Николаев в беседе с журналистами.

Пока школы находятся в строительной стадии, в кооперативе «БатырЪ» Батыревского района Главе предъявили уже готовый объект — цех по убою свиней мощностью 100 голов в сутки. Это на первом этапе, на втором будет построен цех по глубокой переработке с производством мясных изделий и полуфабрикатов. Стоимость всего проекта — 196 млн рублей, в том числе с участием средств гранта в виде субсидии из республиканского бюджета на государственную поддержку для развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих кооперативов.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава республики: «В 2021 году программой комплексной модернизации образовательных учреждений охвачено 54 школы и 38 детских садов. На школы было выделено 1,3 миллиарда рублей, на детсады — около 700 миллионов. Сегодня мы видим, что это правильный путь: школы полностью преображаются, приобретают не только иной вид, но и содержание. Это создаст совершенно иную образовательную среду для детей, позволит создать более комфортные условия и для преподавателей, и качество образования, я уверен, тоже возрастет. На сегодня в республике четыре аварийные школы — в Мариинско-Посадском, Цивильском, Урмарском и Чебоксарском районах, они требуют срочного решения. И эту работу тоже будем вести. Сегодня в работе по началу строительства еще семь школ — пять в Чебоксарах, по одной в Новочебоксарске и поселке Кугеси».

Событие это очень важное для АПК, поскольку это первый в республике такой цех на промышленной основе, сказал Глава в своем приветствии на церемонии открытия. Оно важно и для социальной устойчивости сельской местности республики, ведь такие объекты создают новые рабочие места, противостоят оттоку людей из села. Поэтому правительство Чувашии в последние годы активно инициирует и воплощает формы поддержки переработки сельскохозяйственного сырья непосредственно на месте его производства. Новые такие предприятия — это не только получение добавочной стоимости, но и основа развития территорий, где они находятся. Батыревский район — лидер в создании таких предприятий переработки. Не случайно здесь начато создание современного агропарка. Собравшихся также приветствовали депутаты Госдумы РФ Алена Аршинова и Николай Малов.

Глава республики посетил также Национальный парк «Чаваш вармане» в Шемуршинском районе. Это пpиpодный комплекс, имеющий особую экологическую, истоpическую и эстетическую ценность, предназначенный для использования в пpиpодоохpанных, просветительских, научных и культурных целях. В том числе для pегулиpуемого туризма, на чем заострил внимание Олег Николаев. В республике ведется планомерная работа по привлечению потока туристов, и данный уникальный объект в этом смысле просто неоценим. Сейчас ежегодно в парке бывают более 12 тыс. туристов, задача — увеличить этот поток.

Олег Николаев ознакомился с посевами подсолнечника в ООО «Победа» Шемуршинского района. Хозяйство уже не первый год занимается возделыванием масличных культур, получая от этого высокую финансовую выгоду.