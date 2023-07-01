В Шемуршинском округе отпраздновали «Утӑҫи»

Верность традициям

В Старочукальском сельском поселении Шемуршинского муниципального округа прошел фольклорный праздник «Утӑҫи» (Сенокос). Он был приурочен к Всероссийскому Дню единого фольклора, учрежденному в 2022 году.

Сенокос — один из обрядов древности, важных периодов в традиционном аграрном календаре. В нем ярко отразились традиции почитания и бережного отношения людей к окружающей среде. Сам сенокос был не просто важным этапом жизни деревни, но и самой приятной для сельчан работой. Выходили на сенокос после Петрова дня и одевались на него как на праздник, в самые лучшие наряды.

Вспоминая обычаи предков перед началом сенокоса люди провели жертвоприношение — утӑ-чук. И только затем взялись за косы. По чувашским традициям и женщины, и девушки косили наравне с мужчинами. Подростки начинали косить лет с двенадцати. Для них изготавливали специальные маленькие, облегченные косы. Старики и дети помладше ворошили сено, складывали в копны. Участники фестиваля традиции не нарушили. Работали весело, с огоньком.

Проходил фестиваль в Дубовой роще (Юманлӑх варĕ). Активное участие в празднике приняли фольклорные коллективы Карабай-Шемуршинского, Малобуяновского, Большебуяновского, Бичурга-Баишевского и Старочукальского сельских домов культуры. Самодеятельным артистам удалось наглядно продемонстрировать дружную работу при косьбе. Пока одни косили, вторые ворошили сено, третьи варили обед…

Угощения, игры, хороводы и песни — это еще одна часть праздника «Утӑҫи». Он подарил всем много приятных эмоций и впечатлений. Гостям фольклорного сенокоса было интересно вспомнить обычаи чувашского народа, они фотографировались с участниками праздника, благодарили организаторов и просили чаще проводить такие фестивали, воспитывающие любовь к малой родине. Надо активнее привлекать к ним молодежь, говорили гости, это залог того, что связь поколений не прервется.

Участники праздника уходили с поляны с хорошим настроением и пожеланиями встретиться на лугу через год.

К СЛОВУ

Деревня Старые Чукалы основана в 1672 году. По преданию, жители деревни переселились из деревни Старые Чукалы Дрожжановского района в период освоения «дикого поля».