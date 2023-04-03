Из Шемурши в зону СВО отправилась крупная партия древесины

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Из Шемурши в зону СВО нашим бойцам-землякам 10 апреля отправилась крупная партия древесины — 80 кубометров, сообщили в Фонде развития Чувашии «Пĕрле».

Основной груз, три фуры лесоматериалов объемом 60 куб. м, подготовили предприниматели из Шемуршинского муниципального округа Геннадий Марков и Людмила Хайретдинова. Еще одну фуру загрузил предприниматель из Чебоксарского муниципального округа Дмитрий Скворцов.

«Хочу пожелать нашим землякам, чтобы они вернулись с победой, живыми и невредимыми. В зоне СВО сейчас защищает Родину один из наших сотрудников. Наш долг — помочь и ему, и всем, кто противостоит злу», — отметил Геннадий Марков.

Древесину отправили в составе колонны фонда «Пĕрле».

Опубликовано: 10 апреля 2023 г.


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