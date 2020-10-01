В Цивильском аграрно-технологическом техникуме открылись мастерские по направлению «Транспорт и логистика»

Как сообщают в Минобразования Чувашии, в новых мастерских будущие мастера по ремонту и техобслуживанию автомобилей смогут получить более высокий уровень профессиональной подготовки. С помощью современного высокотехнологичного оборудования студенты будут осваивать компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Кузовной ремонт», «Окраска автомобиля», «Водитель грузовика» и «Обслуживание грузовой техники».

А появились новые мастерские благодаря тому, что в декабре прошлого года техникум стал победителем конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в рамках проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».