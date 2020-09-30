Подарите «СЧ» себе и близким

Подписная цена на газету снижена

Вчера стартовала осенняя декада активной подписки на 1 полугодие 2021 года. Продлится она до 21 октября. Традиционно газета «Советская Чувашия» совместно с Почтой России снизила в этот период подписные цены.

Так, полугодовая подписка на весь комплект с доставкой, по уточненным данным, на дом составит 763,5 руб., до востребования — 706,02 руб. Ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды 1 и 2 групп смогут оформить подписку по более низким ценам: 649,74 руб. с доставкой и 603,72 — до востребования.

Цены на четверговый выпуск с телепрограммой составят: 376,8 руб. с доставкой и 355,26 — до востребования. Для льготных категорий — 333,84 и 316,56 руб.

Подписаться на газету можно во всех почтовых отделениях республики, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также у почтальонов.

Кстати, оформить подписку можно не только себе, но также родственникам и знакомым. Сделайте им подарок, и вас будут вспоминать и благодарить каждый раз, открывая свежий номер газеты. Кроме того, благотворительная акция Почты России «Дерево добра» позволяет подарить подписку детскому дому, школе-интернату или дому престарелых.