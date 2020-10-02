В Чувашии подвели итоги визита Михаила Мишустина

От строек до «Валдаев»

Глава Чувашии Олег Николаев в своем Инстаграме подвел итоги визита в республику премьер-министра России: «Сегодня принимали Председателя Правительства России Михаила Владимировича Мишустина. Визит получился насыщенным и продуктивным. Познакомились с работой «Текстильмаша» и Чебоксарского производственного объединения имени В.И. Чапаева.

Во-первых, Михаил Владимирович поддержал идею создания территории опережающего социально-экономического развития в Новочебоксарске. 18 потенциальных резидентов ТОСЭР готовы открыть 21 новое производство. Это позволит привлечь не менее 10 млрд рублей инвестиций и создать как минимум 1200 новых рабочих мест в Новочебоксарске. В ближайшее время наша заявка на придание городу статуса особой экономической зоны будет рассмотрена.

Во-вторых, обсудили возможность приобретения для республики не одного катера «Валдаи-45Р», а сразу двух по специальной программе с использованием субсидий из федерального бюджета. Это позволит расширить список доступных маршрутов и привлечь денежные потоки в популярные у туристов Мариинский Посад, Козловку, другие территории Чувашии.

В-третьих, говорили о положении дел в экономике Чувашии. В частности, речь шла о развитии индивидуального строительства и поддержке комплексной застройки территорий. Сейчас в России действует программа льготной ипотеки со ставкой от 6,5%. В свою очередь мы в республике ввели дополнительные субсидии для сельчан, за счет чего в ряде случаев снизили ставки по ипотеке до 0,1%.

Кроме того, если при комплексной застройке территорий обеспечивать застройщиков необходимыми коммуникациями, что особенно важно при расселении ветхого и аварийного жилья, эти расходы не войдут в конечную стоимость квадратных метров. В итоге мы получим качественное жилье по доступным ценам. Как продолжение темы — это позволит и дальше развивать строительную отрасль, которая, по моему мнению, является локомотивом всей экономики.

Я благодарен Михаилу Владимировичу за поддержку наших инициатив и высокую оценку усилий по их воплощению».

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: — Хотел бы выразить благодарность за поддержку наших инициатив. Это дополнительная поддержка Минпромторгом нашей программы. Это, прежде всего, 1,17 млрд рублей на приобретение троллейбусов, на обновление парка. Это 100 млн рублей на приобретение санитарных машин. Таким образом, будет приобретено 68 троллейбусов, а санитарных машин — 57… Возвращаясь к 1 млрд рублей, который мы получили для поддержки малого и среднего предпринимательства: мы, как и предусмотрено программой, их направили для того, чтобы пополнить фонды агентства по развитию предпринимательства и гарантийный фонд.

В ходе посещения премьер-министром ОАО «Текстильмаш» состоялось живое общение с сотрудниками предприятия. Тон задал Михаил Мишустин, отметив, что «у вас классное производство. Владимир Михайлович Калинин, ваш генеральный директор, показал много научных разработок, все это на выставке в Барселоне экспонировалось — это очень здорово».

В разговор вступила начальник производства металлосетки В. Михайлова. «В легкой промышленности требуется постоянное обновление основных фондов, в первую очередь оборудования. Предприятие готово продолжить свои разработки на новом уровне, с использованием более современных достижений. Но может ли оно как производитель ткацких станков рассчитывать на государственные меры поддержки?» — спросила она.

Михаил Мишустин слегка пожурил гендиректора предприятия за неведение, что в разработке станков уже субсидируется до 70%. «Я попросил Дениса Валентиновича Мантурова, главу Минпромторга, чтобы холдинг представил соответствующие заявительные документы для получения этих субсидий. А по пилотным партиям, выпускаемым заводом, для стимулирования продаж предусмотрены субсидии до 50%. Есть Фонд развития промышленности, который потом уже по серийным партиям может выдавать вам кредиты».

Далее премьер подчеркнул, что готовится стратегия развития станкоинструментальной промышленности. Потому что, к огромному сожалению, отрасль находится сегодня не в лучшем состоянии, хотя в свое время страна занимала лидерские позиции. «Стратегию на ближайшие 15 лет Денис Валентинович обещал представить в октябре, мы ее в правительстве будем рассматривать, и все полезные идеи, в том числе ваши, постараемся заложить в этот документ. А я и вправду удивлен и рад, как много у вас новых идей, предложений».

Вообще говоря, визит на это предприятие премьер–министра имел в определенном смысле личный интерес. В свое время он окончил Московский станкоинструментальный институт — знаменитый СТАНКИН. Не случайно Н. Широкова, коммерческий директор по экспорту и импорту, напомнив об этом, поинтересовалась, каковы перспективы поддержки этой отрасли. В принципе станкостроение неотделимо ни от легкой промышленности, ни от других отраслей, ответил премьер. В этой связи есть возможности субсидировать потребление и помогать производителям. А глава Минпромторга добавил, что правительство недавно одобрило инициативу поддержки программы по станкам. В этом году первые 200 миллионов рублей будут направлены на эту программу.

Не менее заинтересованный диалог состоялся и в АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех».

И. Исаева, ведущий инженер-технолог резинотехнического производства, озабочена, как обеспечить высокие продажи гражданской продукции, выпускаемой на заводе. Надо просто найти возможности для импортозамещения и в этих нишах сбывать свою продукцию, посоветовал премьер. «Я видел вашу продукцию — детские изделия, шарики и прочее, о них вся страна не знает. Есть соответствующие программы Минпромторга. Я уверен, что это вопрос расширения кругозора и замещения того, что есть, даже простых вещей потребления. Это поиск того, что можно заместить на рынке из того, что берем по импорту, иногда не самое качественное. Много продукции, начиная от пестицидов и заканчивая элементарными резиновыми изделиями. Мне кажется, что в этом смысле вы обязательно найдете свою нишу. Но работать над этим надо».

Н. Александрова, начальник управления инноваций и маркетинга, спросила, на какую поддержку можно рассчитывать при освоении новых площадок в плане диверсификации. Тут на сегодня есть поддержка в виде субсидий на НИОКР и пилотные проекты, сказал Мишустин. Фонд развития промышленности предоставляет льготные кредиты.

Отдельно премьер заострил внимание на цифровизации. Цифровые платформы позволяют без больших инвестиций в маркетинг распространить продукцию, используя информационные каналы, чтобы найти своего потребителя. «Надо вместе думать, как это делать. Денис Валентинович, есть что добавить?» Денис Мантуров ответил: «Что касается Фонда развития промышленности, мы с Олегом Алексеевичем Николаевым договорились, чтобы фонд региональный также имел возможность, получая от нас плечо, в этом поучаствовать, то есть 30% — региональный, 70% — федеральный. «Наверное, первый этап — поиск потребителя в регионе, потом — у соседей, а потом, глядишь, на всю страну, а там и на экспорт», — резюмировал Михаил Мишустин.

Фото Максима Васильева

На «Текстильмаше» премьер-министр сообщил о подготовке стратегии развития станкостроения.