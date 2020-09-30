Михаил МИШУСТИН: Мы видим, что люди поддерживают вас

Сегодня в Чувашии с рабочим визитом побывал премьер-министр России Михаил Мишустин. В программе визита участвовали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По прибытии премьер-министр в сопровождении Главы республики Олега Николаева направился на ОАО «Текстильмаш», входящее в группу компаний «Техмашхолдинг». Председатель правительства ознакомился с производством. «Текстильмаш» — производитель ткацкого оборудования с полувековой историей и единственное предприятие на постсоветском пространстве, сохранившее компетенции по проектированию, изготовлению и сервисному обслуживанию в сфере текстильного машиностроения, а также уникальные производственные мощности. Сегодня основной продукцией завода являются универсальные ткацкие станки, вырабатывающие ткани из нитей практически всех видов волокон.

Говоря об отрасли в целом, Михаил Мишустин с сожалением отметил, что «станкоинструментальная промышленность сегодня не в лучшем состоянии», сообщает информагентство ТАСС. «Мы готовим стратегию развития станкоинструментальной промышленности. Мы сейчас все отраслевые стратегии внимательно изучаем, надо посмотреть, где мы находимся, обсудить с профессионалами, — сказал Мишустин. — Стратегию Денис Валентинович Мантуров, глава Минпромторга, обещал нам представить в октябре», — заявил премьер в беседе с работниками «Текстильмаша». Правительство рассмотрит этот документ, который прописывает развитие отрасли на 15 лет вперед. При этом глава Кабмина напомнил, что предприятия имеют возможность субсидировать до 70% своих расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и 50% расходов на производство пилотных партий.

Затем премьер-министр посетил АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева».Он осмотрел цеха предприятия, в том числе участки изготовления резиновых смесей. Также ему показали работу прессовочного станка и представили выставку готовых изделий предприятия — как военного, так и гражданского назначения. В числе последних — системы для аэрозольного пожаротушения и для разгона облаков, а также детали оборудования для нефтедобычи.

Михаил Мишустин призвал отечественных производителей активнее пользоваться цифровыми платформами для поддержания спроса на свою продукцию. В беседе с работниками предприятия премьер-министр сказал, что «важно искать свою нишу и возможности свою продукцию развивать… и цифровые информационные платформы сегодня очень важны. И программы Минпромторга помогут в обеспечении такого спроса».

«Не забудьте про цифровизацию, потому что цифровые платформы позволяют без особых, больших инвестиций в маркетинг найти своего потребителя», — заявил глава Кабмина. По его словам, первым этапом в этой работе является «поиск потребителя в регионе, потом у соседей, потом на всю страну, а потом и на экспорт».

На двусторонней встрече с Главой Чувашии Олегом Николаевым Михаил Мишустин обсудил вопросы социально-экономического развития региона. «Уважаемый Олег Алексеевич, хотел бы поздравить вас с успешными выборами, поддержкой людей. Конечно, непросто было за столь короткое время подготовить программу, причем программу эффективную, — мы видим это, люди поддерживают вас. Я бы хотел спросить, как идет социально-экономическое развитие Чувашии? Индивидуальная программа социально-экономического развития Чувашии утверждена, до 2025 года у нас в арсенале 1 миллиард рублей, хотел бы, чтобы вы рассказали, как с этим обстоят дела и как вы оцениваете общую обстановку в регионе», — поинтересовался Мишустин.

Глава Чувашии поблагодарил премьера и правительство страны за поддержку региона и доложил, что индивидуальная программа развития республики состоит из 12 мероприятий по пяти основным направлениям. Среди них — поддержка предпринимательской инициативы, создание условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, поддержка строительства через комплексную застройку и специальные ипотечные программы.

По словам Николаева, по индивидуальной программе социально-экономического развития на пять лет предусмотрено 2,75 миллиарда рублей на поддержку предпринимательских инициатив в разных формах, на создание технопарков и индустриальных парков — 1,2 миллиарда рублей, на поддержку комплексного подхода в строительстве — 1,05 миллиарда рублей.

Также Олег Николаев обсудил с главой правительства создание территории опережающего развития в Новочебоксарске и развитие туризма в Чувашии.

Фото Максима Васильева

Чебоксарское предприятие может стать одним из лидеров отечественной станкоинструментальной отрасли.