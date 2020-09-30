Российский АПК наращивает объемы, а сельчане стремятся к лучшим условиям

В Госдуме РФ прошел «правительственный час» с участием министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева. Он рассказал депутатам о ходе исполнения государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году и планах по ее дальнейшей реализации в 2021 году, а также о ходе осенних полевых работ в стране.

Российский АПК продолжает демонстрировать положительную динамику, констатировал министр. Индекс сельхозпроизводства в январе — августе составил 104,2%, пищевой промышленности — 104,7%. Есть надежда на дальнейший рост этих показателей на основе итогов нынешнего сельскохозяйственного года.

Нынешняя посевная пришлась на пик пандемии, но, несмотря на это, она прошла качественно и в сроки. Посевная площадь увеличилась на 100 тыс. гектаров. Завершается уборка урожая зерновых, собрано 122,5 млн тонн зерна. Всего же запланировано получить более 125 млн тонн.

Дмитрий Патрушев заострил внимание на ряде важных вопросов отрасли. В их числе — агрострахование, подходы к которому значительно поменялись. С 2019 года возмещение убытков при ЧС получают только те, кто застраховал свои риски. В 2020 году на агрострахование предусмотрено 2,2 млрд рублей — в полтора раза больше прошлогоднего лимита. Под особым вниманием — страхование с господдержкой. Министр выразил надежду на то, что аграрии понимают значимость данного инструмента.

Касаясь технической оснащенности, министр заверил, что в нынешнем году будет закуплено не менее 56 тыс. единиц техники и оборудования. Этому способствуют действующие механизмы обновления парка на основе льготных программ по агролизингу. Объемы господдержки АПК страны в 2020 году составили 100,8 млрд рублей. Эти средства направлены еще в конце прошлого года. Постоянно совершенствуется наиболее востребованный инструмент — льготное кредитование.

По оценке министра, в регионах проделана масштабная работа по активизации сельского населения для участия в реализации программы развития сельских территорий. Один из новых популярных инструментов социального обустройства села — сельская ипотека. Количество выданных кредитов достигло 21,5 тыс. общим объемом 42,5 млрд рублей. Отмечается удвоение интереса к этому инструменту. Объем финансирования ипотеки на 2021–2023 годы составит 93,9 млрд рублей.