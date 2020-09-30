Глава Чувашии Олег Николаев и замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов обсудили стратегию развития АПК региона

Во встрече также приняли участие председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и заместитель председателя правительства республики — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

Уже в этом году в регионе произошли разительные перемены, подчеркнул Хатуов. Прежде всего, он обратил внимание на новые меры поддержки сельхозтоваропроизводителей, введенные по инициативе Олега Николаева. К примеру, были выделены средства на увеличение субсидирования затрат аграриев при приобретении сельскохозяйственной техники с 15% до 40%. Джамбулат Хатуов заметил, что это решение в дополнение к большой федеральной поддержке пошло во благо аграриям: «Только в этом году в республике приобрели столько же сельскохозяйственной техники, сколько за последние три года». Отметил Хатуов и стимулирующие меры по развитию животноводства — в Чувашии по решению руководителя региона введены дополнительные меры господдержки при строительстве и модернизации животноводческих комплексов молочного направления; впервые из республиканского бюджета выплачивались субсидии на содержание коров в период «большого» молока. «Вы один из немногих регионов, которые поддерживают и личные подсобные хозяйства», — констатировал он.