Глава Чувашии Олег Николаев и замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов обсудили стратегию развития АПК региона

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Во встрече также приняли участие председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и заместитель председателя правительства республики — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.
Уже в этом году в регионе произошли разительные перемены, подчеркнул Хатуов. Прежде всего, он обратил внимание на новые меры поддержки сельхозтоваропроизводителей, введенные по инициативе Олега Николаева. К примеру, были выделены средства на увеличение субсидирования затрат аграриев при приобретении сельскохозяйственной техники с 15% до 40%. Джамбулат Хатуов заметил, что это решение в дополнение к большой федеральной поддержке пошло во благо аграриям: «Только в этом году в республике приобрели столько же сельскохозяйственной техники, сколько за последние три года». Отметил Хатуов и стимулирующие меры по развитию животноводства — в Чувашии по решению руководителя региона введены дополнительные меры господдержки при строительстве и модернизации животноводческих комплексов молочного направления; впервые из республиканского бюджета выплачивались субсидии на содержание коров в период «большого» молока. «Вы один из немногих регионов, которые поддерживают и личные подсобные хозяйства», — констатировал он.

Опубликовано: 30 сентября 2020 г.


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