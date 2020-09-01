За этот год в Чувашии огонь уничтожил 178 гектаров леса, выявлено 29 незаконных вырубок

Площадь всех лесов на территории Чувашии составляет 596,5 тысячи гектаров, это 32 процента от общей площади региона. При этом остается высоким и не снижается количество незаконных рубок леса.

В 2018 году их было 75, в прошлом году – 84, в первом полугодии нынешнего – 29. Общий причиненный ущерб от них – 21,4 млн рублей. Эти цифры были озвучены на расширенном заседании Координационного совещания руководителей правоохранительных органов по вопросам противодействия преступлениям и правонарушениям в сфере лесопользования под председательством прокурора республики Андрея Фомина. Он отметил, что лес является одним из значимых для республики природных ресурсов, и его надо беречь.

Между тем не только люди уничтожают лес, производя незаконные вырубки, но и пожары, противостоять которым не везде готовы. Так, за истекший период нынешнего года на территории республики зарегистрировано три природных пожара общей площадью 178,44 гектара, причинившие ущерб на 19 млн рублей. Самый крупный пожар случился на территории Ала́тырского лесничества, где уничтожено 178 гектаров лесных насаждений. А это позволяет сделать вывод, что сформированная у нас система профилактики и тушения природных пожаров не в полной мере способна полностью обеспечить защиту от огня лесных ресурсов, населенных пунктов и объектов экономики.

Руководитель надзорного ведомства отметил ряд нарушений, выявленных прокурорами в деятельности Министерства природных ресурсов и экологии. Например, это ведомство не принимает своевременных мер по взысканию платежей за пользование лесами. На первое июля нынешнего года сумма недоимки по платежам в федеральный бюджет составила почти 57 млн рублей. Из 149 направленных в течение 2018-2020 годов исковых заявлений о взыскании задолженности только в 19 случаях подано ходатайство о принятии мер, направленных на обеспечение иска. Ни по одному из ходатайств Арбитражный суд республики требования истца не удовлетворил. При этом меры по обжалованию принятого судом решения не принимались. Допускалась волокита при направлении исполнительных листов в службу судебных приставов.

Отдельно прокурор указал на недостатки в работе правоохранительных органов и ряда горрайпрокуроров.