«Кросс нации»: 19 сентября стартуем от пляжа

В субботу Чувашия в 17-й раз присоединится к проведению Всероссийского дня бега «Кросс нации». Одновременные старты пройдут в 26 муниципалитетах, сообщают в Минспорте республики.

Центральный старт по традиции состоится в Чебоксарах. В этом году трасса «Кросса нации» проляжет по Московской набережной, а стартовый городок расположится в районе центрального пляжа. Маршрут этот, кстати, частично опробовали в прошлом году, когда бегуны свернули с набережной чебоксарского залива к берегу Волги.

Начнется программа спортивного праздника с массовой разминки, присоединиться к которой смогут все желающие. А затем начнутся забеги протяженностью в 1000 и 2000 метров — всего их будет пять.

В Минспорте напоминают, что бежать кросс приглашают тех, кому уже исполнилось 18 лет, и что участники массового забега могут получить номера у мандатной комиссии — она будет работать в день соревнований с 8.30 до 11.00 часов. Допуск от врача для каждого участника кросса, само собой, обязателен.

Расписание соревнований

11.45 — Торжественная церемония открытия «Кросса нации»

— Торжественная церемония открытия «Кросса нации» 12.00 — Забег руководителей на 1000 м

— Забег руководителей на 1000 м 12.20 — Массовый забег на 1000 м (18+)

— Массовый забег на 1000 м (18+) 12.40 — Забег на 1000 м (девушки 2001–2002 гг.р., женщины 2000 г.р. и старше)

— Забег на 1000 м (девушки 2001–2002 гг.р., женщины 2000 г.р. и старше) 13.00 — Забег на 1000 м (юноши 2001–2002 гг.р.)

— Забег на 1000 м (юноши 2001–2002 гг.р.) 13.20 — Забег на 2000 м (мужчины 2000 г.р. и старше)

КСТАТИ На встрече с молодежными объединениями республики врио Главы Чувашии Олег Николаев предложил юношам и девушкам выйти на старт «Кросса нации»: «Я вижу лица, с кем мы договаривались на следующий год пробежать 10 километров в рамках «Зеленого марафона», — сказал он. — Можно пока начать с одного километра в эту субботу в рамках «Кросса нации».

А чуть позже руководитель региона призвал присоединиться к забегу и всех жителей Чувашии: «В эту субботу всех, кто за спорт, за здоровье, за мир и за все хорошее приглашаю на «Кросс нации», — написал он в Инстаграме. — Дистанции всего по 1 и 2 км. Рекорды не нужны, а вот спортивный настрой и одежда по погоде пригодятся. Организаторы обещают бодрящую зарядку и хорошую компанию для пробежки».

Призыв Николаев сопроводил своей фотографией в футболке «СЧ» — именно в ней 5 сентября он вышел на старт Первого забега эстафеты «Советской Чувашии».

Фото Максима Васильева из архива редакции

В этом году маршрут «Кросса нации» в Чебоксарах будет изменен — он пройдет только по Московской набережной.