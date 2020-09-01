Открыт набор в шахматную школу Сергея Карякина

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Совсем недавно, в начале августа, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин приезжал в наш город на открытие своей шахматной школы. Наша газета писала об этом. И вот уже с 1 октября в этой школе начнут проводить занятия.
В основу обучения заложена авторская методика международного гроссмейстера, а занятия в школе будут вести профессиональные тренеры Шахматной федерации Чувашской Республики. Школа оснащена современным мультимедийным оборудованием с возможностью проведения занятий с гроссмейстером в режиме онлайн. Записаться в шахматную школу Сергея Карякина могут все желающие, независимо от возраста.

 

Фото Максима Васильева

Опубликовано: 16 сентября 2020 г.


Читайте также:

В Чебоксарах прошел Всероссийский изобразительный диктант
В школу — по клику: в Чебоксарах началась запись в первые классы
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев и Алёна Аршинова обсудили реализацию нацпроекта "Образование"
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Цитата номера
Межрегиональный музыкальный духовно-нравственный форум «Россия — Родина святая» проходит в Чебоксара...
В Чебоксарах прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.