Открыт набор в шахматную школу Сергея Карякина

Совсем недавно, в начале августа, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин приезжал в наш город на открытие своей шахматной школы. Наша газета писала об этом. И вот уже с 1 октября в этой школе начнут проводить занятия.

В основу обучения заложена авторская методика международного гроссмейстера, а занятия в школе будут вести профессиональные тренеры Шахматной федерации Чувашской Республики. Школа оснащена современным мультимедийным оборудованием с возможностью проведения занятий с гроссмейстером в режиме онлайн. Записаться в шахматную школу Сергея Карякина могут все желающие, независимо от возраста.

Фото Максима Васильева