Гимназисты Севастополя будут знать в лицо Героя из Чувашии

Вчера в Севастополе торжественно открыта памятная доска в честь Героя Советского Союза, уроженца Аликовского района Мирона Ефимовича Ефимова. Установлена она на здании гимназии № 10, которой весной этого года присвоено имя военного летчика, участника обороны Крыма и Севастополя. Кстати, с ходатайством о том, чтобы одна из школ города носила имя Мирона Ефимова, к властям Севастополя обратились торгово-экономический представитель правительства Чувашии в Республике Крым и Севастополе Андрей Яковлев и Севастопольское чувашское национально-культурное общество. Как сообщила корреспонденту «СЧ» директор гимназии Светлана Рукавицына, участие в торжественной церемонии приняли депутат Госдумы РФ Анатолий Аксаков, представители военной авиации, члены Чувашского национально-культурного общества, а также живущая в Севастополе правнучка Героя. Установлена памятная доска на входе в гимназию, изображен на ней и портрет Мирона Ефимова.
Опубликовано: 10 сентября 2020 г.
Читайте также:
В Чебоксарах прошел Всероссийский изобразительный диктант
В школу — по клику: в Чебоксарах началась запись в первые классы
Вся жизнь — забота о людях
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Олег Николаев и Алёна Аршинова обсудили реализацию нацпроекта "Образование"
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Цитата номера