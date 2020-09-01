Гимназисты Севастополя будут знать в лицо Героя из Чувашии

Вчера в Севастополе торжественно открыта памятная доска в честь Героя Советского Союза, уроженца Аликовского района Мирона Ефимовича Ефимова. Установлена она на здании гимназии № 10, которой весной этого года присвоено имя военного летчика, участника обороны Крыма и Севастополя. Кстати, с ходатайством о том, чтобы одна из школ города носила имя Мирона Ефимова, к властям Севастополя обратились торгово-экономический представитель правительства Чувашии в Республике Крым и Севастополе Андрей Яковлев и Севастопольское чувашское национально-культурное общество. Как сообщила корреспонденту «СЧ» директор гимназии Светлана Рукавицына, участие в торжественной церемонии приняли депутат Госдумы РФ Анатолий Аксаков, представители военной авиации, члены Чувашского национально-культурного общества, а также живущая в Севастополе правнучка Героя. Установлена памятная доска на входе в гимназию, изображен на ней и портрет Мирона Ефимова.