После долгого перерыва в Чебоксарах пробуждается театральная жизнь

Пока — под открытым небом

На днях Станиславский.com показал чеховского «Медведя» во дворике Национального музея. Эта комедия-шутка, горячо любимая в театре и кино, как нельзя лучше подходит для мобильной сцены: трое актеров, минимум декораций, основной акцент на диалоги, которые из уст молодых обаятельных героев звучат легко и современно.

Антон Савельев не стремился придать постановке какие-то дополнительные смыслы и современное звучание (кроме, может быть, темы возврата долгов), ведь любовные истории всегда актуальны. Неизменно увлекательно наблюдать, как двое совершенно чужих и даже враждебно настроенных друг к другу людей вовлекаются в старую, как мир, игру. Здесь больше слов говорят позы, жесты, горящие взгляды, случайные и неслучайные прикосновения, за которыми лучше всего наблюдать сидя в зрительном зале, а не с экрана монитора.

Интересным оказалось визуальное решение спектакля: костюмы, ковры и драпировки, выполненные в черно-сером, красном и белом цветах гармонично сочетались с благородной мебелью в стиле модерн, любезно предоставленной труппе Национальным музеем. Невероятно талантливо сыграл свою роль и ветер, будто бы вписанный в сценарий. В нужный момент он раздувал платья и волосы, вырывал из рук героини шляпку, сбрасывал со стола свечу…

Невольно видишь в карантинных мерах и нечто положительное: они подталкивают театр выходить из зрительных залов, искать новых партнеров и формы взаимодействия. А также, как это ни парадоксально, стирают границы, которые раньше казались непреодолимыми. С этим спектаклем театр Станиславский.com, который существует без государственной поддержки, смог принять участие в молодежном фестивале «Таврида-АРТ» в Крыму, собравшем две тысячи молодых деятелей культуры со всей России. В этом году фестивальные мероприятия проходили со 2 по 5 сентября как на площадке арт-кластера «Таврида», так и в онлайн-формате, что не только дало дополнительные возможности участникам, но и позволило подключиться к трансляции большему числу зрителей из разных регионов.

Но чебоксарцы, конечно, соскучились по живым спектаклям. За ними, как утверждает руководитель театра, дело не станет: в ближайшее время нам покажут «451 градус по Фаренгейту» по роману Рэя Бредбери в постановке Дмитрия Миронова, а сам Антон работает над комедией питерского драматурга Михаила Коссого «Остров Атмос». Подготовили премьеры к новому сезону и другие театры города. С нетерпением ждем встречи!

Фото: Молодую вдову в спектакле играет Анастасия Крылова, помещика-кредитора — Вячеслав Краснов, а Луку — Дмитрий Пуховский, которому, несмотря на младые годы, перевоплощение в пожилого лакея удалось абсолютно.