В этом году ожидается рекордный для Чувашии урожай зерновых

Чувашские аграрии ведут все полевые работы в плановом режиме. На данный момент завершается уборка зерновых в Яльчикском районе, где убрано 99,5% площади зерновых и зернобобовых культур и Шемуршинском районе. Всего намолочено более 836 тысяч тонн зерна, при урожайности 31,7 центнера с одного га.

В лидеры здесь вышли Яльчикский (более 80 тысяч тонн), Канашский (около 67 тысяч тонн) и Цивильский районы (около 66 тысяч тонн).

«Показатели валового сбора зерновых и зернобобовых культур близки к рекордному 1992 году, когда было собрано около 1 млн тонн зерна, при этом стоит отметить, что площадь зерновых и зернобобовых культур в текущем году меньше уровня 1992 года на 88 тысяч га. Урожайность текущего года рекордная за всю историю агропромышленного комплекса Чувашской Республики» — подчеркнул Сергей Артамонов,

При этом отмечается, что площадь уборки зерновых и зернобобовых культур в 2020 году составляет 290,2 тысяч га, что на 20 тысяч га больше, чем в прошлом году.

«Благодаря хорошей подготовке к уборочным работам, благоприятным погодным условиям и технической модернизации темп жатвы значительно опережает показатель прошлого года», — добавил он.

Отметим, что сейчас аграриям Чувашии доступны 5 механизмов господдержки на обновление парка сельхозтехники. К примеру, по инициативе врио Главы Чувашии Олега Николаева 40% фактических затрат на приобретение техники отечественного производства субсидируется из бюджета. Таким же льготным способом можно приобрести технику в лизинг и произведенную в странах Таможенного союза.

Всего, по словам Сергея Артамонова на данный момент приобретена 441 единица сельхозтехники, что в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.