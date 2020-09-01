На спортивных объектах Чувашии начались бесплатные занятия для пожилых

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

После дачного сезона — в спортзал

«Бокс был мечтой моего детства. Но тогда не получилось и вот сейчас, на старости лет, решил свою мечту осуществить». На ринге новочебоксарского спорткомплекса олимпийского резерва №3 65-летний Александр Петров из Новочебоксарска словно забывает о возрасте. В поединке с 64-летним Ильей Пономаренко он лихо держал удар, а потом, ловко сбежав с помоста, продолжил отрабатывать приемы на боксерской груше.
Два раза в неделю, с десяти утра до полудня, ринг спорткомплекса в полном распоряжении любителей спорта в возрасте. «Ребята», так называют друг друга участники специальной группы для пожилых людей, занимаются боксом, играют в настольный теннис, поднимают гантели и штангу, плавают в бассейне.

Физической форме старшего поколения молодежь может только позавидовать.

«Подождите, вот закончится дачный сезон, и у нас от желающих отбоя не будет. Мы еще дадим фору молодежи!» — уверены спортивные пенсионеры.
Заниматься спортом в спортзалах республики старшее поколение теперь сможет бесплатно. 17 августа, как уже сообщала «СЧ», врио Главы Чувашии Олег Николаев подписал указ о дополнительных мерах по привлечению пожилых людей к активному спортивному образу жизни. Согласно документу во всех республиканских спортивных учреждениях создадут условия для занятий спортом пенсионерам. На безвозмездной основе там откроют группы для пожилых: посещать их смогут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.
Физкультурно-оздоровительные программы разработают с учетом возраста и состояния здоровья занимающихся, а к работе со спортсменами-любителями привлекут волонтеров и инструкторов по физической культуре и спорту. Проходить такие занятия будут во время минимальной загруженности спортивных объектов, для допуска к ним пожилым людям потребуется пройти медосмотр — он позволит понять, какие именно физические упражнения подходят седовласым спортсменам.

КСТАТИ
К 2030 году регионам поручено вовлечь в систематические занятия физкультурой и спортом не менее 70% жителей страны. К 2024 голу количество людей старшего возраста, занимающихся физкультурой и спортом, должно достигнуть 25%.

В зале лечебно-оздоровительной гимнастики, встав в круг, занимались пожилые женщины из группы здоровья «Золотой возраст». Свой возраст дамы не скрывали — почти половина из них разменяла восьмой десяток, а некоторым — больше 80-ти лет. Упражнения с гимнастическими палками, повороты, приседания и даже отжимания — за два часа, что идет занятие, женщины в возрасте успевают выполнить около трех сотен самых разных элементов. Рассказывают, что в группу приходили и их сверстники мужчины, но такая интенсивность оказалась им не под силу.
«Два года назад я пришла на занятие с тросточкой и восстановила свои ноги», — рассказала одна из пенсионерок о своих достижениях. «Поначалу охала, ахала, коленки хрустели, думала выкинут из группы, — поделилась воспоминаниями ее «коллега» 71-летняя Надежда Краснова. — Но потом вспомнила нашего летчика Алексея Маресьева и, знаете, теперь порхаю, на занятия бегу». Сейчас в группе занимаются около 30 пожилых новочебоксарок, но желающих вести активный образ жизни среди их сверстников еще больше, признались участницы. «Вот бы еще одну группу создать», — передали они свое пожелание заглянувшему на тренировку Алексею Нягину, заместителю министра физической культуры и спорта Чувашии.
«Физическая нагрузка прибавляет здоровье, долголетие, дарит настроение. Нам хочется сюда ходить. Ведь это не только активность, но еще и общение. Мы справляем дни рождения, поем песни, дарим друг другу подарки», — рассказывает руководитель группы здоровья 80-летняя Зинаида Самойлова, в прошлом учитель биологии.
Немало пожилых любителей спорта — и на дорожках бассейна спорткомплекса. И если раньше пенсионерам, хоть и со скидкой, приходилось оплачивать сеансы, то сейчас они могут плавать в свободные часы бесплатно. Уверенно держится на воде 62-летняя Нина Жукова, до пенсии работавшая поваром в столовой — за один сеанс легко переплывает 6-7 раз 50-метровый бассейн. Признается, с детства увлекается легкой атлетикой, а зимой бегает на лыжах, на спартакиадах ветеранов выступает за команду республики. «Вода дарит легкость», — сразу после занятия гимнастикой отправилась на дорожку бассейна Надежда Краснова. Два раза в неделю она в обязательном порядке посещает бассейн — рекомендовали доктора.
Сейчас спортивные объекты формируют группы и расписание для ветеранов. Помимо плавания и общефизической подготовки для представителей старшего поколения будут доступны занятия по игровым видам спорта, тренажерные и фитнес-залы.

Фото Максима Васильева
Каждое занятие в группе здоровья для увлеченных спортом пожилых новочебоксарок — праздник. Два часа интенсивных физических упражнений для них пролетают как одно мгновение.

Расписание бесплатных занятий для лиц старшего возраста в подведомственных Минспорту Чувашии спортивных школах

«Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева»

г. Чебоксары,

ул. Чапаева д. 17

Массовое катание

(г. Чебоксары, ул. Чапаева, 19, Ледовый дворец

«Чебоксары Арена»)

Вторник: 12:00-13:00

Четверг: 12:00-13:00

Тренажерный зал

(г. Чебоксары, ул. Чапаева, 19, Ледовый дворец

«Чебоксары Арена»)

Вторник: 13:00-14:00

Четверг: 13:00-14:00

Тренажерный зал

(г. Чебоксары, стадион «Олимпийский»,

ул. Чапаева, 17)

Среда: 12:00-13:00

Пятница: 12:00-13:00

«СШОР № 1 им. В. Егоровой»

г.Чебоксары,

ул. Шевченко, 2 а

Занятия в легкоатлетическом манеже

Вторник, четверг: 12:00-13:00

Тренажерный зал

Вторник, четверг: 12:00-13:00

 

«СШОР № 2» Центр зимних видов спорта

г. Чебоксары,

ул. Пристанционная, 10а

Тренажерный зал

Понедельник-пятница:

12:00-13:00

«СШОР № 3»

г. Новочебоксарск,

ул. Винокурова, 1а

Бассейн

Понедельник-пятница:

8:00-09:00, 12:00-13:00

«СШОР № 4»

г. Новочебоксарск,

ул. Ж. Крутовой, 1А

Массовое катание на коньках

 

 

Понедельник, четверг:

12:00-13:00

 

Тренажерный зал

 

Пятница: 12:00-13:00

«СШОР № 5 им. В.Н. Кочкова»

г. Чебоксары,

ул. Социалистическая, 2а

 

Тренажерный зал

 

Понедельник-пятница:

11:00-14:00

Игровой зал

Понедельник-пятница:

11:00-14:00

СШОР № 6»

г. Чебоксары,

ул. Т. Кривова, 13а

Спортивный зал

(г. Чебоксары, ул. Кривова, 13а)

Понедельник, среда, пятница: 11:30-12:30

 

«СШОР № 7 имени В. Ярды»

г. Чебоксары, Московский проспект, 38В

Бассейн

Понедельник, среда:

09:30-10:15

 

Тренажерный зал

Вторник, четверг:

09:00-10:30

«СШОР № 8 по спортивной ходьбе имени Е. Николаевой»

г. Чебоксары,

Московский проспект, 54/2

Тренажерный зал

 

Понедельник-пятница:

12:00-15:00

«СШОР № 9 по плаванию»

г. Чебоксары, ул. Чапаева, 15

Бассейн

Среда: 10:00-10:45

Воскресенье: 08:00-08:45

Тренажерный зал

Среда: 10:00-10:45

Воскресенье: 08:00-08:45

«СШОР № 10 по самбо и дзюдо»

г. Чебоксары,

ул. Ленинградская, 32

Тренажерный зал

Понедельник, среда, пятница:

10:00-12:00

Вторник, четверг, суббота:

10:00-13:00

«СШ по футболу»

г. Чебоксары,

ул. Чапаева, 17

Футбольное поле

(ул. Гладкого, владение 1, стадион «Труд»»)

Понедельник-пятница: 10:00-12:00

Просим уточнять подробную информацию в спортшколах заранее

Опубликовано: 2 сентября 2020 г.


Читайте также:

В Чувашии прошли учения медперсонала при появлении больных коронавирусом
Опасно ли получать посылки из Китая? Комментарий эксперта
Цитата номера
Доля фальсифицированных продуктов на прилавках снизилась в три раза
На правительственной планерке обсудили рост экономики, производство медицинских масок и строительств...
Как избежать сосудистой катастрофы
Какое средство индивидуальной защиты выбрать?
Старость может быть комфортной, просто об этом нужно позаботиться

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.