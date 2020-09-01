На спортивных объектах Чувашии начались бесплатные занятия для пожилых

После дачного сезона — в спортзал

«Бокс был мечтой моего детства. Но тогда не получилось и вот сейчас, на старости лет, решил свою мечту осуществить». На ринге новочебоксарского спорткомплекса олимпийского резерва №3 65-летний Александр Петров из Новочебоксарска словно забывает о возрасте. В поединке с 64-летним Ильей Пономаренко он лихо держал удар, а потом, ловко сбежав с помоста, продолжил отрабатывать приемы на боксерской груше.

Два раза в неделю, с десяти утра до полудня, ринг спорткомплекса в полном распоряжении любителей спорта в возрасте. «Ребята», так называют друг друга участники специальной группы для пожилых людей, занимаются боксом, играют в настольный теннис, поднимают гантели и штангу, плавают в бассейне.

«Подождите, вот закончится дачный сезон, и у нас от желающих отбоя не будет. Мы еще дадим фору молодежи!» — уверены спортивные пенсионеры.

Заниматься спортом в спортзалах республики старшее поколение теперь сможет бесплатно. 17 августа, как уже сообщала «СЧ», врио Главы Чувашии Олег Николаев подписал указ о дополнительных мерах по привлечению пожилых людей к активному спортивному образу жизни. Согласно документу во всех республиканских спортивных учреждениях создадут условия для занятий спортом пенсионерам. На безвозмездной основе там откроют группы для пожилых: посещать их смогут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Физкультурно-оздоровительные программы разработают с учетом возраста и состояния здоровья занимающихся, а к работе со спортсменами-любителями привлекут волонтеров и инструкторов по физической культуре и спорту. Проходить такие занятия будут во время минимальной загруженности спортивных объектов, для допуска к ним пожилым людям потребуется пройти медосмотр — он позволит понять, какие именно физические упражнения подходят седовласым спортсменам.

КСТАТИ К 2030 году регионам поручено вовлечь в систематические занятия физкультурой и спортом не менее 70% жителей страны. К 2024 голу количество людей старшего возраста, занимающихся физкультурой и спортом, должно достигнуть 25%.

В зале лечебно-оздоровительной гимнастики, встав в круг, занимались пожилые женщины из группы здоровья «Золотой возраст». Свой возраст дамы не скрывали — почти половина из них разменяла восьмой десяток, а некоторым — больше 80-ти лет. Упражнения с гимнастическими палками, повороты, приседания и даже отжимания — за два часа, что идет занятие, женщины в возрасте успевают выполнить около трех сотен самых разных элементов. Рассказывают, что в группу приходили и их сверстники мужчины, но такая интенсивность оказалась им не под силу.

«Два года назад я пришла на занятие с тросточкой и восстановила свои ноги», — рассказала одна из пенсионерок о своих достижениях. «Поначалу охала, ахала, коленки хрустели, думала выкинут из группы, — поделилась воспоминаниями ее «коллега» 71-летняя Надежда Краснова. — Но потом вспомнила нашего летчика Алексея Маресьева и, знаете, теперь порхаю, на занятия бегу». Сейчас в группе занимаются около 30 пожилых новочебоксарок, но желающих вести активный образ жизни среди их сверстников еще больше, признались участницы. «Вот бы еще одну группу создать», — передали они свое пожелание заглянувшему на тренировку Алексею Нягину, заместителю министра физической культуры и спорта Чувашии.

«Физическая нагрузка прибавляет здоровье, долголетие, дарит настроение. Нам хочется сюда ходить. Ведь это не только активность, но еще и общение. Мы справляем дни рождения, поем песни, дарим друг другу подарки», — рассказывает руководитель группы здоровья 80-летняя Зинаида Самойлова, в прошлом учитель биологии.

Немало пожилых любителей спорта — и на дорожках бассейна спорткомплекса. И если раньше пенсионерам, хоть и со скидкой, приходилось оплачивать сеансы, то сейчас они могут плавать в свободные часы бесплатно. Уверенно держится на воде 62-летняя Нина Жукова, до пенсии работавшая поваром в столовой — за один сеанс легко переплывает 6-7 раз 50-метровый бассейн. Признается, с детства увлекается легкой атлетикой, а зимой бегает на лыжах, на спартакиадах ветеранов выступает за команду республики. «Вода дарит легкость», — сразу после занятия гимнастикой отправилась на дорожку бассейна Надежда Краснова. Два раза в неделю она в обязательном порядке посещает бассейн — рекомендовали доктора.

Сейчас спортивные объекты формируют группы и расписание для ветеранов. Помимо плавания и общефизической подготовки для представителей старшего поколения будут доступны занятия по игровым видам спорта, тренажерные и фитнес-залы.

Фото Максима Васильева

Каждое занятие в группе здоровья для увлеченных спортом пожилых новочебоксарок — праздник. Два часа интенсивных физических упражнений для них пролетают как одно мгновение.

Расписание бесплатных занятий для лиц старшего возраста в подведомственных Минспорту Чувашии спортивных школах