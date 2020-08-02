Четыре молодежных проекта из Чувашии получили гранты Фонда гражданского общества ПФО

«iВолга 2020» разрушает дистанцию

Вот и подошел к завершению молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга». В этом году он проходил в дистанционном формате, но мало чем уступал предыдущим.

Форум проводился в четырех образовательных сменах: «Наука и цифровые технологии», «Территория для жизни», «Наша Победа» и «Мой бизнес». Вдобавок именно в этом году появилось направление soft-skills, нацеленное на развитие «мягких» навыков у всех участников форума. А также они могли презентовать свои проекты на конкурсах для получения грантов с возможностью реализовать их.

Как известно, цель «iВолги» — поддерживать молодежные инициативы, содействовать самореализации молодежи, развивать инновационное мышление. И это работает — одних участников набралось 3607, а наблюдали за происходящим на площадках форума более 65 тысяч человек.

В период проведения с 24 по 28 августа участники смогли получить не только позитивные эмоции и знания, но и найти единомышленников. Впервые была реализована система оценки активности участников в виде получения баллов, индивидуального и регионального рейтингов. За них можно было приобрести на интернет-платформе сувениры и одежду с логотипом «iВолги».

Подведением итогов форума стала дистанционная панельная дискуссия, в которой приняли участие полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, главы других субъектов округа, а также руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев. Дискуссия прошла в формате «вопрос-ответ», обсуждались тренды в молодежной политике.

Здесь же были объявлены имена победителей Всероссийского конкурса проектов и победителей конкурса проектов Фонда гражданского общества ПФО. Грантовую поддержку в этом году получили 97 проектов на общую сумму свыше 46,9 млн рублей. Победителями из Чувашии стали Сергей Александров с проектом межвузовского студенческого театра «Абрикосовый сад», Виктория Кислова с межвузовским студенческим театром пластики «Кафедра», Вячеслав Краснов с молодежной республиканской платформой короткометражного кино и Кристина Петрова с проектом «Твой опыт в науке».

— Опыт, полученный при проведении «iВолги», в этом году мы планируем обязательно использовать для реализации других окружных общественных проектов… Дорогие участники, поздравляю вас с завершением работы и уверен, что в будущем это вам принесет успех и даст много возможностей, — сказал, предваряя дискуссию, Игорь Комаров.

А завершился форум большим гала-концертом, в котором приняли участие 14 музыкальных коллективов из разных регионов ПФО.

Ангелина Копнина

Фото cap.ru

«Можно смело утверждать, что мы не ошиблись, принимая решение о проведении «iВолги» в дистанционном формате», — отметил в ходе панельной дискуссии Игорь Комаров.