27 августа в 11:00 пройдет «прямая линия» по вопросам начала нового учебного года

Какие изменения ожидаются в новом учебном году? — ответят эксперты

Правда ли, что в школе сократятся уроки, а зону у доски в классе отделят маркировочной лентой? Бесплатный завтрак или все-таки обед получат младшие школьники? На эти и другие вопросы в преддверии нового учебного года ответят эксперты на «горячей линии» по вопросам организации образовательного процесса в учебных заведениях Чувашии.

«Прямая линия» состоится 27 августа, ее начало — в 11 часов. На вопросы жителей республики ответят заместитель председателя Кабинета министров Чувашии Алла Салаева, глава Минобразования республики Сергей Яковлев, министр здравоохранения региона Владимир Степанов, руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская, а также руководители образовательных учреждений.

Задать свой вопрос в прямом эфире можно с 11.00 до 12.00 по телефону (8352) 26-00-36. Можно прислать его и заранее, пройдя по ссылке на сайте Мининформполитики Чувашии. Трансляцию «линии» будут вести «Национальное телевидение Чувашии» и «Национальное радио Чувашии». Подробнее о событии расскажет и «Советская Чувашия» в ближайших номерах газеты.